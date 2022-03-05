Надо ли вносить изменения в страховой полис после замены прав?

После того как автовладелец заменит водительское удостоверение, ему придется отправиться в страховую компанию и обновить данные. Что будет, если этого не сделать?

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В страховке присутствует информация о водительском удостоверении. Если права были по тем или иным причинам заменены, то в документации намечается расхождение.

Расторгать страховой договор в данном случае не придется, но коррективы внести следует. Новые данные будут зафиксированы в разделе «Особые отметки». В некоторых случаях могут заменить полис. Водителю нужно написать заявление, предъявить паспорт, СТС и актуальные права.

Удобнее всего вносить изменения в электронный полис. Для этого нужно будет оставить в личном кабинете заявку на изменение данных и эти данные предоставить. После чего информация обновится.

Законом не прописаны сроки, в которые водитель должен уложиться, но чем раньше он это сделает, тем лучше. Таким образом, он обезопасит себя от неприятных ситуаций.

Многие водители убеждены, что если страховой компании не сообщить о смене данных, то при возникновении ДТП страховщики откажутся возмещать ущерб. Но это не так, компенсационная выплата в этом случае произведена будет.