Новая версия электрического Volvo C40 заметно подешевела

Компания Volvo расширяет количество версий электрического кроссовера C40 Recharge: если прежде модель продавалась только с безальтернативной двухмоторной установкой на 408 лошадиных сил, то теперь в Европе стал доступен и более дешевый и менее мощный одномоторный вариант с одним двигателем на передней оси, развивающим 231 силу. С появлением такой модификации начальная стоимость C40 Recharge снизилась почти на девять тысяч евро.

Фото: © Volvo © Volvo

C40 Recharge дебютировал в марте прошлого года и стал второй полностью электрической моделью в линейке Volvo после XC40 Recharge. В основе обоих электрокаров лежит модульная платформа CMA: C40 Recharge шире и ниже XC40, а внешние отличия сводятся к купеобразному кузову, иному оформлению кормы, дизайну фонарей и диодных фар с «пиксельной технологией».

Видео дня

408-сильная установка C40 Recharge тоже досталась от XC40 Recharge, как и батарея емкостью 78 киловатт-часов, одного заряда которой хватает на 420 километров по циклу WLTP. С места до 100 километров в час двухмоторный электрокар разгоняется за 4,7 секунды, а «максималка» составляет стандартные для Volvo 180 километров в час. В Германии такой электрокар стоит 57650 евро.

Теперь же в Европе можно заказать одномоторную модификацию C40 Recharge, которая есть и у соплатформенного XC40 Recharge. Такой электрокар приводит в движение 231-сильный электромотор на передней оси, который питает батарея на 69 киловатт-часов. Запас хода переднеприводного C40 Recharge составляет 400 километров в час, с места до «сотни» он разгоняется за 7,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 километров в час. Но и стоит он значительно дешевле — 48 850 евро.