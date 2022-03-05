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1 час назад

Автокомпании КНР могут заменить европейских и японских автопроизводителей в РФ

Газета.RuГазета.Ru

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто ожидает, что в ближайшей перспективе, если иностранные автокомпании сохранят свои блокировки поставок в Россию, их место займут автопроизводители из Китая. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Автокомпании КНР могут заменить европейских и японских автопроизводителей в РФ
Фото: Weltmeister/Haval/Hongqi/Great WallWeltmeister/Haval/Hongqi/Great Wall

«Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой «ступени» невелика, и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше. У корейских компаний шире модельный ряд и они пока пусть и не принципиально, но опережают китайских конкурентов. В США сейчас именно корейские марки считаются самыми надежными», — заметил Моржаретто.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, какие мировые автокомпании могут прийти на смену тем, что отказывают от российского авторынка.

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