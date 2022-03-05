Автокомпании КНР могут заменить европейских и японских автопроизводителей в РФ

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто ожидает, что в ближайшей перспективе, если иностранные автокомпании сохранят свои блокировки поставок в Россию, их место займут автопроизводители из Китая. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
«Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой «ступени» невелика, и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше. У корейских компаний шире модельный ряд и они пока пусть и не принципиально, но опережают китайских конкурентов. В США сейчас именно корейские марки считаются самыми надежными», — заметил Моржаретто.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, какие мировые автокомпании могут прийти на смену тем, что отказывают от российского авторынка.