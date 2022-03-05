Hyundai рассчитывает занять 7% мирового рынка электромобилей

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai намерен увеличить продажи электромобилей до 1,87 млн ед. к 2030 году. В 2025 году автопроизводитель рассчитывает продать 560 тыс. таких автомобилей. Согласно заявлениям компании, к этому сроку она займет до 7% мирового рынка электрифицированных авто.

Фото: Hyundai Hyundai

Для реализации этой цели Hyundai делает ставку на 17 моделей электромобилей, которые один за другим появятся в каталоге компании к концу этого десятилетия.

Среди таких новинок значатся три модели в кузове седана, 6 автомобилей класса SUV, одна модель сегмента LCV, а также автомобиль нового типа. Уже в этом году, согласно заявлениям компании, в свет выйдет Hyundai Ioniq 6, а на 2024 год ожидается выпуск модели Hyundai Ioniq 7. Под маркой Genesis также появятся несколько электрических новинок, включая и четыре модели SUV, среди которых есть Genesis GV70, выход которого запланирована текущий год. С 2025 году все новые модели, выпускаемые под брендом Genesis, будут продаваться в версии с электроприводом.

Производством электромобилей будут заниматься уже существующие заводы в Корее и Чехии, а также новое предприятие в Индонезии.

"Автостат Инфо"

По оценкам руководства Hyundai, реализация намеченных планов потребует инвестиций в размере 72 млрд евро. Из этой суммы 14,5 млрд евро будут направлены на работу в сфере электромобилей, а еще 9 млрд евро — на разработку систем автономного вождения.