Кому грозит уголовная статья за выезд на встречку

Госавтоинспекция разъяснила, в каких случаях выезд на встречную полосу может закончиться уголовной статьей. Столичная ГИБДД также сообщила, что с начала года в Москве появилось 44 водителя, для которых следующий такой выезд может обернуться судимостью.
Норма эта новая. Только с 10 января этого года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность для тех, кто будучи лишенным прав за выезд на встречную полосу, либо за превышение скорости более чем на 60 км/ч или 80 км/ч снова совершил любое из этих нарушений.
Как правило, превышение скорости выявляется камерами, работающими в автоматическом режиме. С помощью камер выявляют и тех, кто выезжает на встречную полосу. Но в этом случае нарушителю грозит только штраф. Прав в таком случае не лишают, а уж тем более не привлекают к уголовной ответственности. То есть против лихачей статья работает только в том случае, если повторное нарушение выявлено инспектором на дороге. Причем если суд такого лихача лишил прав, но он снова сел за руль, в третий раз превысил скорость более чем на 60 или 80 км/ч или выехал на встречную полосу, а затем был пойман за это сотрудником ГИБДД.
В общем, все это довольно сложно.
Как сообщает пресс-служба столичного ГИБДД, с начала года с помощью комплексов фото-видеофиксации выявлено 164 нарушения, связанных с повторным выездом на встречную полосу. Этим водителям выписаны штрафы в размере 5 тысяч рублей.
Однако 44 таких нарушителя выявлены непосредственно инспекторами ДПС в ходе несения службы. Эти водители, лишенные прав, и стали претендентами на судимость по новой уголовной статье, если во время лишения попадутся за рулем при совершении такого же нарушения.
Напомним, за это предусмотрен штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет с ограничением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет. При повторной судимости за такое преступление нарушителю уже будет грозить лишение свободы сроком до трех лет.
Однако без юридических казусов с введением уголовной ответственности для лихачей не обошлось. Если такой нарушитель, лишенный прав за выезд на встречку, попадется за рулем в пьяном виде, то это не будет уголовным преступлением, в отличие от превышения скорости на 60 км/ч. Ему будет грозить только ответственность за управление, будучи лишенным прав - штраф 30 тысяч, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. А также ответственность за управление в нетрезвом виде - лишение прав на 1,5 - 2 года и штраф 30 тысяч рублей.