Кому грозит уголовная статья за выезд на встречку

Госавтоинспекция разъяснила, в каких случаях выезд на встречную полосу может закончиться уголовной статьей. Столичная ГИБДД также сообщила, что с начала года в Москве появилось 44 водителя, для которых следующий такой выезд может обернуться судимостью.

Фото: Антон Вергун/ ТАСС Антон Вергун/ ТАСС

Норма эта новая. Только с 10 января этого года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность для тех, кто будучи лишенным прав за выезд на встречную полосу, либо за превышение скорости более чем на 60 км/ч или 80 км/ч снова совершил любое из этих нарушений.

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Как правило, превышение скорости выявляется камерами, работающими в автоматическом режиме. С помощью камер выявляют и тех, кто выезжает на встречную полосу. Но в этом случае нарушителю грозит только штраф. Прав в таком случае не лишают, а уж тем более не привлекают к уголовной ответственности. То есть против лихачей статья работает только в том случае, если повторное нарушение выявлено инспектором на дороге. Причем если суд такого лихача лишил прав, но он снова сел за руль, в третий раз превысил скорость более чем на 60 или 80 км/ч или выехал на встречную полосу, а затем был пойман за это сотрудником ГИБДД.

В общем, все это довольно сложно.

Как сообщает пресс-служба столичного ГИБДД, с начала года с помощью комплексов фото-видеофиксации выявлено 164 нарушения, связанных с повторным выездом на встречную полосу. Этим водителям выписаны штрафы в размере 5 тысяч рублей.

Однако 44 таких нарушителя выявлены непосредственно инспекторами ДПС в ходе несения службы. Эти водители, лишенные прав, и стали претендентами на судимость по новой уголовной статье, если во время лишения попадутся за рулем при совершении такого же нарушения.

Напомним, за это предусмотрен штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет с ограничением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет. При повторной судимости за такое преступление нарушителю уже будет грозить лишение свободы сроком до трех лет.