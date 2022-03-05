Европротокол: как правильно оформить

Очень хочется, чтобы эта информация вам никогда не пригодилась и осталась только в теории. Но жизнь может повернуться по-разному, и знание правил оформления европротокола лишним не будет.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости» Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Что такое европротокол

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Сегодня быстрое оформление мелкого ДТП на месте – данность, а еще несколько лет назад любое, даже незначительное, столкновение стопорило поток. Надо было ждать ГИБДД и аварийного комиссара, объясняться на месте и ехать в отделение для дальнейшего оформления.

Напрашивался какой-то простой и понятный механизм для фиксации таких вот сравнительно небольших аварий. Так появился европротокол – упрощенное оформление документов о ДТП без присутствия сотрудников ДПС. Данные об аварии передаются в страховую компанию виновника, и пострадавшей стороне восстанавливают ущерб.

Когда при ДТП оформляется европротокол

В случае если в аварии не более двух участников и нет пострадавших, получить возмещение по европротоколу может любой автомобилист с полисом ОСАГО. Без полиса жизнь сильно осложняется – европротокол оформить не получится, если у одного из двух участников столкновения отсутствует «автогражданка».

Так что, если полиса по какой-то причине нет, самое время оформить его онлайн. Купить страховку с экономией до 3 000 рублей можно через сервис «Автокод ОСАГО». Здесь можно увидеть предложения от разных страховых компаний («Альфа Страхование», «Тинькофф», «Согласие» и др.), выбрать самое выгодное и купить полис без визита в офис. Для оформления нужен только госномер авто и всего 7 минут личного времени. После оплаты полис придет на электронную почту и начнет отображаться в базах ГИБДД и РСА.

Европротокол составляют также, если страховая выплата покроет затраты на ремонт. Соответственно, при отсутствии полиса и при сильных повреждениях авто придется вызывать ГИБДД. Инспектор нарисует схему, зафиксирует информацию об участниках ДТП и оформит протокол.

Какие выплаты положены по европротоколу

обстоятельства ДТП зафиксированы через мобильное приложение «ДТП. Европротокол» (версия для iOS, версия для Android) или систему ГЛОНАСС;

по обстоятельствам ДТП у участников нет разногласий;

участники оформили извещение о ДТП. Максимум – 400 тыс. рублей потерпевшей стороне. Но при соблюдении ряда условий:

обстоятельства ДТП зафиксированы через мобильное приложение / систему ГЛОНАСС;

у участников ДТП есть разногласия по обстоятельствам аварии;

разногласия зафиксированы в извещении о ДТП. При несоблюдении одного или нескольких условий сумма выплат по европротоколу падает до 100 тыс. рублей. На них стоит рассчитывать в случае, когда:

Есть еще и третий вариант, по которому причитается не больше 100 тыс. рублей: если обстоятельства ДТП зафиксированы участниками только через совместное оформление извещения о ДТП (не через мобильное приложение / систему ГЛОНАСС) и если у участников нет разногласий по обстоятельствам аварии.

Как составить европротокол

Легко об этом теоретизировать в тепле офиса или с дивана, но в момент стресса собраться и все сделать правильно будет куда сложнее. Поэтому памятку лучше держать в закладках и при необходимости следовать ей.

Итак. Если авария произошла, ПДД требуют от нас включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки, надеть световозвращающий жилет.

Первым делом запишите контакты свидетелей ДТП: потом будет поздно, а они не бывают лишними. Спорные вопросы могут возникнуть в неожиданный момент, когда свидетелей уже не сыскать.

Дальше необходимо зафиксировать последствия ДТП максимально полно. Мобильное приложение подскажет необходимый порядок действий

После того, как вся необходимая информация отправлена из приложения, вместе со вторым участником надо заполнить бланки извещения о ДТП, которые выдаются вместе с полисом ОСАГО (или присылаются в виде PDF после оформления онлайн).

Вот так выглядит заполненный европротокол.

АвтоКод

Данные в идеале вносить простой шариковой ручкой – карандаш или гелевая могут размазаться.

место (точный адрес в городе, номер километра на трассе) и дата;

количество поврежденных ТС и пострадавших;

отметка о прохождении медосвидетельствования (ответ чаще всего «нет»);

данные свидетелей (если таковые имеются);

выезжали ли на место сотрудники ГИБДД (нет). На лицевой стороне сначала указывается информация о происшествии:

АвтоКод

данные автомобиля (марка, модель, VIN, госномер, серия и номер СТС);

данные собственника (ФИО, адрес, дата рождения, номер телефона, серия и номер в/у, категория);

документ, подтверждающий право владения, пользования, распоряжения (при наличии). Дальше у обоих участников своя сторона бланка. Здесь нужно вписать:

АвтоКод

После этого заполняется блок о страховке: название страховщика, серия и номер страхового полиса, срок действия, наличие страховки от ущерба.

Затем на схеме отмечается, куда пришелся удар и словесно описываются повреждения автомобилей со всеми деталями. В графе «Замечания» водители пишут, считают ли они себя виновным / невиновным.

АвтоКод

После этого заполняется центральная часть лицевой стороны бланка. В пункте «Обстоятельства ДТП» выбираются обстоятельства аварии. Если ничего не подходит, можно выбрать «Иное».

Затем рисуется схема ДТП. В ней должно быть показано положение участка дороги с указанием соседних улиц и номеров домов и положение машин в момент ДТП.

На оборотной стороне участники аварии излагают свое видение ситуации. В этой части, напомним, не должно быть расхождений у обоих водителей, иначе на 400 тыс. выплаты надеяться не приходится.

АвтоКод

Если при заполнении бланк европротокола помнется или порвется, придется заполнять новый. Но нужно заверить его подписями участников ДТП.

Если места для описания обстоятельств ДТП не хватит, можно взять обычный чистый лист бумаги. На извещении нужно сделать пометку «С приложением». На листке следует указать, что это за документ, кто его составляет и обязательно поставить подписи.

После заполнения европротокола можно освобождать проезжую часть.

Что делать после заполнения европротокола

После оформления бумажных европротоколов в течение пяти дней участники должны обратиться в страховую компанию виновника и подать документы. Вместе с бланком подается паспорт, права, СТС, договор ОСАГО, заявление о возмещение убытков, фото / видео с места аварии. Если в этот срок не уложиться, страховая выплатит ущерб, но взыщет деньги с виновника.

Если ДТП оформлялось в приложении «ДТП. Европротокол», данные в СК уйдут в течение часа. Если через ЭРУ-ГЛОНАСС – через десять минут