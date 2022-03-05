Jeep готовится представить Cherokee X 2022 модельного года

Американский производитель Jeep готовится представить на российском рынке доработанный внедорожник Cherokee X 2022 модельного года.

Фото: Jeep Jeep

Экстерьер будет отличаться массивной решеткой радиатора, доработанным передним бампером, увеличенным клиренсом и светодиодными фарами головной оптики. Также дополнением станет мускулистый задний бампер и иные задние фары. Покупателям предложат восемь цветовых оттенков кузова. Единственным вариантом, не требующим затрат, становится белый оттенок экстерьера.

Jeep

Интерьер Jeep Cherokee X будет представлен сочетанием черной ткани и винила. Передняя панель создана из довольно жесткого пластика, шумоизоляцию можно оценить на пять баллов. Центральным элементом передней части становится большой экран мультимедиа. Сразу за рулевым колесом находится цифровая приборная панель.

Под капотом Jeep Cherokee X установлен 2,0 литровый турбированный мотор мощностью 270 лошадиных сил. Также будет представлена версия, оснащенная 3,2 литровым двигателем. Вместе с ним работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть передним или полным.

Стоимость Jeep Cherokee X в базовой версии составит от 37 046 долларов или 3,9 млн рублей потекущему курсу. За более дорогую версию придется отдать 38 746 долларов или 4,1 млн рублей. Серийное производство обновленной комплектации запланировано на конец текущего или начало следующего года.