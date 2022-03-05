«Яндекс» приостановил тестирование беспилотников в США

Компания «Яндекс» приняла решение о приостановке дорожных тестов своих беспилотных автомобилей в американском штате Мичиган, сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости» Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

«Роботы-доставщики из кампусов университетов (города Энн-Арбор) будут перевезены в другие локации (страны), где мы уже присутствуем или где планируем запустить доставки», — отметили в компании.

Согласно имеющейся информации, в рамках компании Yandex Self-Driving Group «Яндекс» с августа 2020 года тестирует беспилотные автомобили на территории США. Энн-Арбор стал вторым городом — первым был израильский Тель-Авив — за пределами РФ, где проводятся такие испытания.

Ранее стало известно, что компания Uber ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом»

«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в 2018 году, занимаясь перевозкой пассажиров и доставкой еды в России и странах СНГ. Позже было создано подразделение по работе над беспилотными авто и роверами, а также сервис доставки продуктов «Лавка» и сервис каршеринга «Яндекс.Драйв».