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3 часа назад

«Яндекс» приостановил тестирование беспилотных автомобилей в США

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Компания «Яндекс» приняла решение о приостановке дорожных тестов своих беспилотных автомобилей в американском штате Мичиган, сообщает ТАСС.

«Яндекс» приостановил тестирование беспилотников в США
Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

«Роботы-доставщики из кампусов университетов (города Энн-Арбор) будут перевезены в другие локации (страны), где мы уже присутствуем или где планируем запустить доставки», — отметили в компании.

Согласно имеющейся информации, в рамках компании Yandex Self-Driving Group «Яндекс» с августа 2020 года тестирует беспилотные автомобили на территории США. Энн-Арбор стал вторым городом — первым был израильский Тель-Авив — за пределами РФ, где проводятся такие испытания.

Ранее стало известно, что компания Uber ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом»

«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в 2018 году, занимаясь перевозкой пассажиров и доставкой еды в России и странах СНГ. Позже было создано подразделение по работе над беспилотными авто и роверами, а также сервис доставки продуктов «Лавка» и сервис каршеринга «Яндекс.Драйв».

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