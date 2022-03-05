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2 часа назад

Lada и Skoda проваливаются, китайские бренды продолжают уверенный рост

Российская ГазетаРоссийская Газета

Согласно последнему отчёту АЕБ о продажах новых автомобилей, российский рынок в феврале сократился на 4.8%. Бренды, представленные в масс-маркете, растеряли часть клиентов, что связано в том числе и с перебоями в работе заводов, которые не могут выпустить достаточное количество автомобилей для удовлетворения спроса россиян. Однако китайские марки при этом чувствуют себя вполне уверенно.

Lada и Skoda проваливаются, китайские бренды уверенно растут
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Если говорить о Lada, как о бренде с самой большой долей рынка в стране - 19.6%, то потери по сравнению с этим же месяцем прошлого года ощутимые - минус 21% по количеству проданных машин. Рассматривая марки в разрезе наличия в линейке моделей, которые конкурируют с "Ладой", хуже дела обстоят только у Skoda - минус 23%. Volkswagen продал на 18% автомобилей меньше, чем годом ранее, Kia - на девять, а Hyundai - всего на один процент. Renault же оказалась в этой компании на коне, сумев прибавить 2%.

"Японцы", за исключением Toyota, которая сократилась всего на процент, чувствуют себя не очень: Mazda - минус 42%, Subaru и Suzuki - минус 33%, Lexus - минус 28%, Nissan - минус 12%. Правда, есть несколько марок, которые показали положительную динамику: Mitsubishi, например, прибавил 47%, почти столько же Infiniti.

Но самые удивительные результаты показывают китайские бренды, которые продолжают активную политику развития модельного ряда, ну, или по крайней мере очень стараются преуспеть в этом: Haval и Chery прибавили 65% и 45% соответственно, рост Geely составил 82%, Exeed (премиум-суббренд Chery) - все 670%, GAC - 152%, Changan - 19% и даже Dongfeng, имеющий в линейке всего одну модель, сумел продать в феврале 97 автомобилей (в прошлом году продажи не осуществлялись).

Бортжурнал,Chery,Suzuki,Geely,Lexus,Mazda,Renault,Nissan,Skoda,Subaru,Hyundai,Kia,Toyota,Volkswagen,Mitsubishi,Lada,
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