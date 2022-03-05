Машины с ДВС оказались надежнее электромобилей

Проведя опрос около 48 000 автовладельцев в Британии популярный в стране потребительский справочник Which? выяснил, что новые электромобили менее надежны, чем автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

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В первые четыре года эксплуатации 31% участвовавших в опросе владельцев электромобилей сталкивались с необходимостью обращения за техпомощью. Для владельцев машин с бензиновыми и дизельными двигателями этот показатель 19% и 29% соответственно.

Кроме того, устранение неисправностей электромобиля стоило владельцу больших затрат времени. Каждая неисправность электромобиля выводила его из эксплуатации в среднем на пять дней. Владельцы машин с бензиновыми и дизельными двигателями в среднем любые технические проблемы разрешали за три и четыре дня соответственно.

Исследование показало, что большая часть отказов в электромобилях связана с программным обеспечением.

Напротив, по типу привода самыми надежными автомобилями в исследовании оказались гибриды.