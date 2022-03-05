Что будет с АвтоВАЗом из-за санкций

Санкции, нарушение логистических цепочек, приостановка производств и импорта рядом производителей ударили по авторынку РФ.

Фото: © РИА Новости / Анар Мовсумов © РИА Новости / Анар Мовсумов

Возникает вопрос: что будет с отечественным автопромом? Из-за приостановки работы локализованных производств крупнейшие заводы могут испытывать трудности.

По данным Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих, большинство крупных производителей приостановили поставки деталей в Россию, пишет aif.ru. Произошло это, в том числе, из-за нестабильности на валютном рынке.

68 процентов бренда Lada принадлежит компании Renault. Согласно представленной в начале года стратегии, к 2025 году автомобили Lada должны полностью перейти на единую модульную платформу CMF-B, которая сейчас используется в Logan и Duster. Ее характеристики позволят внедрить различные элементы телематики, которые в будущем станут обязательными.

Сейчас локализация автомобилей Lada составляет 50-90 процентов: точное число зависит от модели. Переход на единую платформу усреднит показатель до 75 процентов. Но при этом Lada может лишиться своих уникальных характеристик. Та же платформа Vesta при всех своих минусах имеет и немало достоинств.

Унификация не означает, что автомобили Lada на 75 процентов будут состоять из отечественных деталей: компоненты все равно имеют большую долю импортных составляющих. Даже если не брать электронику, то те же коробки передач тоже имеют немало импортных деталей. Поэтому даже при высокой степени локализации зависимость сохранится.