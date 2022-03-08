Чем мостовая схема подвески автомобиля лучше многорычажной

За комфорт поездки в автомобиле отвечает подвеска. В транспортных средствах, которые представлены на рынке, реализованы разные системы, но самой прочной считается независимая многорычажная. Она обеспечивает лучшую управляемость и плавность хода. Но у данной системы нет одного преимущества, которое предлагает зависимая подвеска. Рассмотрим, чем мост круче независимой подвески на практике.

Фото: ТАСС ТАСС

Автомобильный мир развивается по пути запросов потребителей, которые нуждаются в высоком комфорте. Великие инженеры решили взяться за этот вопрос и разработали новый вид независимой подвески с многорычажной схемой. Первый автомобиль, который примерил такую установку, - Jaguar E-Type 1960 года выпуска.

Видео дня

Потом такая система начала использоваться в транспортных средствах концерна VAG. Устанавливали ее на переднюю ось. В модернизированном виде подвеску использовали в Mercedes-Benz. Далее весь автомобильный мир начал знакомиться с новой технологией. Эксперты отмечали многочисленные преимущества - плавный ход, более тихая работа, снижение вибронагруженности. Кроме того, машина стала более стабильной на дороге. Такая подвеска обходилась дороже в производстве и обслуживании.

Но у нее есть более существенный недостаток. Если рассматривать сегмент крупных внедорожников и грузовиков, можно отметить, что все они используют мостовую схему. Она мощная, тяжелая и неудобная в использовании, так как имеет большое количество заморочек. Но задействуют в автопроме данного сегмента именно ее. Во-первых, все минусы многорычажки являются плюсами мостов. Во-вторых, мост отвечает за то, что автомобиль имеет всегда один и тот же просвет. Нет разницы, какой вес будет лежать в машине, дорожный просвет всегда будет одинаковым. Для грузового транспорта и внедорожников это значимый фактор.

На этом фоне стоит рассмотреть транспортное средство с многорычажной схемой подвески. Что будет с ним при загрузке 10 мешков с цементом? Ответ очевиден - машина просто просядет. Если придется преодолевать дорогу с неровным покрытием, автомобиль постоянно будет чиркать днищем все кочки. Если кроссовер оснащен многорычажной подвеской, его лучше не использовать на бездорожье. Не будет хватать запаса хода, что является критичным при движении по буграм и неровностям.

Но не стоит бежать на вторичный рынок и менять автомобиль, если он оснащен многорычажной схемой подвески. Сперва стоит оценить, как именно эксплуатируется транспортное средство. Если большую часть времени оно проводит на асфальте, преимущества многорычажной схемы будут очевидны. Если же приходится часто выбираться на бездорожье, стоит присмотреться к мостам. Такая подвеска не обеспечит комфорт в поездках, но сохранит целостность всех комплектующих, установленных под днищем. Еще один недостаток мостов - не самая лучшая управляемость транспорта.