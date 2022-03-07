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24 минуты назад

Раскрыта дата дебюта хардкорной BMW M4 CSL

Motor.ruMotor.ru

Немецкий портал BMW Blog раскрыл дату дебюта хардкорной BMW M4 CSL. По данным инсайдеров, презентация состоится в мае, и, хотя точное число держится в секрете, можно вспомнить день рождения BMW Motorsport (24 мая 2022 года подразделению исполнится 50 лет) и анонс новинки BMW M на мероприятии Concorso d'Eleganza Villa D'Este в конце мая. Скорее всего, полувековой юбилей BMW M отметят в Италии выпуском самой мощной и бескомпромиссной версии купе M4.

Раскрыта дата дебюта хардкорной BMW M4 CSL
Фото: BMWBMW

Линейка BMW CSL очень немногочисленная, поэтому доработки M4 серии G82 должны быть неформальными. По неофициальным данным, BMW форсирует 3,0-литровый турбомотор с 510 до 550-560 лошадиных сил, сохранит 8-скоростную автоматическую коробку передач и задний привод.

Следуя аббревиатуре CSL (Coupe Sport Lightweight, в переводе с немецкого — «облегчённое спортивное купе»), инженерам BMW придётся посадить M4 на диету. Обычная заднеприводная двухдверка весит более 1,7 тонны, так что потенциал есть. Скорее всего сэкономят на шумоизоляции, металлические кузовные панели заменят на карбоновые, а от заднего дивана откажутся. Судя по тизеру, сзади появится необычное антикрыло.

Нет сомнений, что BMW M4 CSL окажется существенно дороже версии Competition (от 79 тысяч долларов), и фанаты беспокоятся, что спецверсия может стоить сравнимо с Porsche 911 GT3 (992), то есть цена в США приблизится к отметке 160 тысяч долларов.

Купе M4 CSL — не единственная ожидаемая новинка от подразделения BMW M в 2022 году. В течение года должен быть представлен гибридный суперкроссовер XM, а линейка M3 расширится за счёт двухобъёмной версии Touring.

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