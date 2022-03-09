Мировой рынок электромобилей показывает активный рост

В 2021 году 6% мировых продаж автомобилей пришлось на электрические машины. И около 21% этих продаж составили автомобили марки Tesla. А еще в 2020 году доля электромобилей в объеме всего авторынка достигала 3,1%.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

Данные исследования Jato Dynamics показывают, что в контексте мирового авторынка рост продаж электромобилей обеспечивает сейчас в основном китайский авторынок. В прошлом году продажи электромобилей в Китае составили почти половину от всех продаж таких автомобилей на глобальном авторынке.

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Эксперты Jato Dynamics отмечают, что и в Европе, и в США фиксируется рост рынка электромобилей, в то время как «другие мировые рынка продолжают отставать».

За 2021 год, по данным аналитического агентства, на мировом авторынке было продано 4,2 млн автомобилей с электроприводом, тогда как в 2020 году продажи составили 2,01 млн машин, а в «доковидном» 2019 году во всем мире продажи такой техники достигали 1,4 млн ед.

"Автостат Инфо"

Рост продаж электрических автомобилей шел на фоне спада в мировом автомобильном производстве, который был спровоцирован кризисом в сфере выпуска и доставки полупроводников. Одновременно с ростом продаж «электричек» отмечалось снижение спроса на автомобили с классическим ДВС.

Как говорится в отчете Jato Dynamics, компания Tesla смогла удержать лидерство на мировом рынке электромобилей, несмотря на относительно небольшой модельный ряд. Эксперты отмечают, что залогом успеха Tesla стал выход в 2018 году на рынок Северной Америки модели Tesla Model 3, а также ее появление в 2019 году в Китае и Европе. Успехи Tesla на мировом рынке стимулировали выход на рынок электрокаров других американских и европейских автопроизводителей.

Но если в Китае спрос на электромобили остается стабильно высоким, то, например, в США, как считают аналитики Jato Dynamics, широкому внедрению электрокаров мешает по-прежнему высокий спрос на бензиновые и дизельные пикапы и внедорожники.

Однако рост цен на топливо, как уверены эксперты, будет в дальнейшем стимулировать и покупателей в США переходить на электромобили. В Великобритании, например, как сообщает агентство SMMT, в 2011 году доля электрокаров составила 11,6% от всех автомобильных продаж. И этот показатель в несколько раз превышает долю электромобилей в стране за предыдущие пять лет.