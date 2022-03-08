Skoda Rapid: достоинства и недостатки автомобиля

Skoda Rapid представляет собой чешский хэтчбек. Самая первая версия модели была представлена в 2012 году. В настоящее время на рынке более активно продается автомобиль 2020 модельного года.

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В движение Skoda Rapid приводит бензиновый мотор, мощностью от 90 до 125 лошадиных сил. На выбор покупателей может быть предложена механическая, роботизированная или автоматическая трансмиссия. Привод только передний.

Первым преимуществом становится вместимость салона и багажного отделения. Кроме этого, внутреннее пространство отличается высоким уровнем комфорта. Для отделки передней панели используется мягкий пластик, а сидений и боковых кассет представлена тканевым материалом или натуральной кожей.

Водительское и переднее пассажирское сиденье отличаются удобством за счет боковых поддержек, а также встроенных подголовников. Презентабельный внешний вид тоже является достоинством. На дорогах общего пользования автомобиль сразу выделяется среди других транспортных средств.

Skoda Rapid хорошо противостоит коррозии, поэтому даже спустя несколько лет активной эксплуатации ржавчина не покрывает кузов машины, особенно при безаварийном вождении. Мощность двигателя оптимально подходит под городские условия, что также является достоинством.

Жесткость подвески - недостаток, к которому водителям нужно просто привыкнуть. Еще одним негативным моментом становится долгий прогрев машины в холодное время года. В базовой комплектации в бардачке не предусмотрена лампочка, что усложняет использование в ночное время. Отсутствие ветровиков тоже негативный момент.