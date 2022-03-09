Действительно ли иностранные автопроизводители ушли с российского рынка?

Несмотря на ряд заявлений о приостановке деятельности в России, на поверку оказывается, что никто из иностранных автопроизводителей до сих пор никуда не ушел: компании, объявившие о приостановке, не распускают штат и продолжают платить сотрудникам зарплату

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Михаил Метцель/ТАСС

«Тойота» и «Лексус» возвращаются на российский рынок» — такие заголовки можно было встретить во вторник у целого ряда СМИ. Однако в компании заявляют, что они из России и не уходили. Об этом же в течение недели говорят и эксперты относительно всех остальных зарубежных автопроизводителей. Из России почти никто не ушел. По крайней мере пока.

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Речь на данном этапе идет о приостановке продаж или производства. Ушла с российского рынка только Honda, но объявила об этом компания еще в конце прошлого года. Ушла по экономическим причинам. По этим же причинам все остальные производители пока остаются. Россия для них, может быть, и не ключевой, но очень важный рынок. И автоконцерны в него пока верят. Поэтому даже компании, объявившие о приостановке деятельности, все еще не распускают штат и оставляют сотрудников на 2/3 зарплаты. Как минимум на месяц — так не под запись говорят сотрудники некоторых российских заводов, собирающих иномарки.

Продолжает автомобильный обозреватель радиостанции «Вести ФМ» Игорь Моржаретто:

«Формально никто не уходил. Я не могу сказать, что Volkswagen ушел. Нет, «Никто с нашего рынка, кроме Honda, не ушел, ни одна компания. Все заявляли, что приостановлены продажи на российском рынке. Причем некоторые говорили, что это логистика, это нехватка компонентов, даже не касались политической повестки. он приостановил продажи и производство в силу каких-то причин — сами пусть называют. Или та же самая Toyota приостановила производство. Или, допустим, BMW и Mercedes-Benz. Никто не уходил. Извините, останавливает производство чаще всего наш «АвтоВАЗ»: у него самые серьезные проблемы с комплектующими. Мы ж не говорим, что он уходит».

Вопрос — что дальше? Добровольно производители из России не уйдут. Их могут заставить политическим решением сверху, а еще сработать может тот же рынок. Останется ли в России платежеспособный спрос в нужном производителям объеме — другими словами, много ли в обозримом будущем будет граждан, готовых покупать BMW Х5 за 15 млн. И будет ли эта машина стоить 15 млн, или 8 млн, или 25 млн? На эти вопросы пока никто ответить не может. В раздевалках калужских автозаводов рабочие обсуждают перспективы прихода китайцев, мол, на Volvo будут собирать не Volvo, а Howo, а на «Фольксвагене» не Audi, а Haval. Пока говорить об этом рано, но в теории возможен и такой сценарий, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«В принципе на типичном автосборочном заводе даже с глубокой сборкой, со сваркой, окраской кузовов можно выпускать любые автомобили, но это производство потребует модернизации под конкретные модели. Существенных изменений, которые потребуют времени и вложения денег. Безусловно, это проще и дешевле, чем строить новый завод в чистом поле. Но и завод этот китайцы купят не за пять копеек, скорее всего. Это все экономика, это все считается. Все будут считать деньги».