Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
4 часа назад

Mazda представила новейший премиум-кроссовер CX-60

Motor.ruMotor.ru

Фирма Mazda представила новейший премиум-кроссовер CX-60. Как и ожидалось, «шестидесятка» стала первенцем семейства моделей на перспективной заднеприводной платформе, первой получила заряжаемую гибридную силовую установку, перешла на постоянный полный привод и обзавелась ранее невиданными опциями. Пока представлена единственная четырёхцилиндровая версия CX-60 e-Skyactiv PHEV, но модификации с «турбошестёрками» добавят в течение года.

Mazda представила новейший премиум-кроссовер CX-60
Фото: MazdaMazda

Экстерьер Mazda CX-60 рассекретили до премьеры благодаря утечке студийных снимков, так что интерес представляли габариты кроссовера. Оказалось, что «шестидесятка» сопоставима по размерам с Mercedes-Benz GLC — длина/ширина/высота японской новинки равны соответственно 4745/1890/1670 миллиметрам, колёсная база — 2870 миллиметров.

Видео дня

Продольное расположение двигателя и постоянный полный привод — не единственные технические новшества. Mazda отказалась от передней подвески типа McPherson в пользу двухрычажки, сохранив многорычажную конструкцию сзади.

Что касается гибрида, то заряжаемая силовая установка состоит из 2,5-литрового безнаддувного мотора Skyactiv-G, тягового аккумулятора ёмкостью 17,8 киловатт-часа и электродвигателя, встроенного в новый 8-ступенчатый «автомат». Пиковая отдача — 327 лошадиных сил и 500 Нм.

Без активации бензинового двигателя кроссовер может проехать 63 километра, заявленный расход топлива в смешанном цикле — полтора литра на 100 километров. В режиме максимальной производительности CX-60 PHEV способна разменять 100 километров в час за 5,8 секунды.

Салон CX-60 выделяется отделочными материалами — Mazda не только удачно сочетает металлические и деревянные вставки, но и экспериментирует с необычной прострочкой на передней панели, а также использует ткани в неожиданных местах. У топ-версии кресла обшиты перфорированной кожей Nappa.

Цифровая приборная панель и тачскрин мультимедиасистемы имеют одинаковую диагональ (12,3 дюйма); предусмотрены камеры кругового обзора, проекционный дисплей, вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков, система автоторможения и помощник при спуске.

А вот пневматическая подвеска или адаптивные амортизаторы «шестидесятке» не положены, зато есть система подавления кренов, которая борется с колебаниями кузова, подтормаживая внутреннее заднее колесо.

В Европе продажи Mazda CX-60 начнутся летом. Цены уже объявлены, и дешёвой новинку не назвать — базовая версия стоит 47,4 тысячи евро, а с максимальным набором опций цена возрастёт до 52,9 тысячи евро. Шестицилиндровые версии едва ли окажутся дешевле, но ясность наступит примерно через полгода.

Бортжурнал,Кроссовер,Mazda,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители