Фирма Mazda представила новейший премиум-кроссовер CX-60. Как и ожидалось, «шестидесятка» стала первенцем семейства моделей на перспективной заднеприводной платформе, первой получила заряжаемую гибридную силовую установку, перешла на постоянный полный привод и обзавелась ранее невиданными опциями. Пока представлена единственная четырёхцилиндровая версия CX-60 e-Skyactiv PHEV, но модификации с «турбошестёрками» добавят в течение года.

Фото: Mazda Mazda

Экстерьер Mazda CX-60 рассекретили до премьеры благодаря утечке студийных снимков, так что интерес представляли габариты кроссовера. Оказалось, что «шестидесятка» сопоставима по размерам с Mercedes-Benz GLC — длина/ширина/высота японской новинки равны соответственно 4745/1890/1670 миллиметрам, колёсная база — 2870 миллиметров.

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Продольное расположение двигателя и постоянный полный привод — не единственные технические новшества. Mazda отказалась от передней подвески типа McPherson в пользу двухрычажки, сохранив многорычажную конструкцию сзади.

Что касается гибрида, то заряжаемая силовая установка состоит из 2,5-литрового безнаддувного мотора Skyactiv-G, тягового аккумулятора ёмкостью 17,8 киловатт-часа и электродвигателя, встроенного в новый 8-ступенчатый «автомат». Пиковая отдача — 327 лошадиных сил и 500 Нм.

Без активации бензинового двигателя кроссовер может проехать 63 километра, заявленный расход топлива в смешанном цикле — полтора литра на 100 километров. В режиме максимальной производительности CX-60 PHEV способна разменять 100 километров в час за 5,8 секунды.

Салон CX-60 выделяется отделочными материалами — Mazda не только удачно сочетает металлические и деревянные вставки, но и экспериментирует с необычной прострочкой на передней панели, а также использует ткани в неожиданных местах. У топ-версии кресла обшиты перфорированной кожей Nappa.

Цифровая приборная панель и тачскрин мультимедиасистемы имеют одинаковую диагональ (12,3 дюйма); предусмотрены камеры кругового обзора, проекционный дисплей, вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков, система автоторможения и помощник при спуске.

А вот пневматическая подвеска или адаптивные амортизаторы «шестидесятке» не положены, зато есть система подавления кренов, которая борется с колебаниями кузова, подтормаживая внутреннее заднее колесо.