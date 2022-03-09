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3 часа назад

Эксперты составили топ-5 убийц лакокрасочного покрытия автомобилей

Мир24Мир24

Автомобили ежедневно подвергаются внешнему воздействию. Но некоторые особо агрессивные вещества могут довести до перекрашивания. Эксперты «Российской газеты» рассказали, что следует сразу отмывать и избегать попадания на машину.

Топ-5 убийц лакокрасочного покрытия автомобилей
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Опасность для лакокрасочного покрытия автомобиля несет птичий помет. В нем содержится мочевая кислота, которая инициирует коррозию. Отмывать экскременты птиц следует аккуратно, так как в них присутствуют фракции песка и мелких камней, которые попадают в организм птиц вместе с пищей. При оттирании они могут поцарапать покрытие.

Останки насекомых при высыхании сильно въедаются в лак, разрушая его структуру. Исследования показывают, что они наносят больше ущерба, чем противоледные реагенты. Удалять следы от насекомых нужно оперативно и при помощи специальных средств.

Брызги битума могут попасть в микротрещины и другие отверстия на машине. При засыхании или длительном нахождении на солнцепеке это вещество въедается в лак, при этом его может быть тяжело отмыть сильными растворителями, которые тоже наносят вред покрытию.

Почки деревьев часто имеют смоляную оболочку, это свойственно тополям, липам, хвойным, каштанам и шелковице. Смола разрушает лакокрасочное покрытие. Она оставляет бурые и желтые трудно устранимые пятна. Бороться с ними придется при помощи специальных химических средств.

Также вред лаку наносит топливо. Он может потемнеть в местах попадания на него бензина или дизеля. Если пятно горючего насыщенное и долго держится на машине, вещество может разжижить покрытие, отчего лак потечет.

Напомним, ранее автоэксперт объяснил, как правильно проезжать по «лежачим полицейским». А также водителям подсказали, как определить давление в шинах без манометра.

Бортжурнал,
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