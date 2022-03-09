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2 часа назад

Новый Ford Bronco доработали в милитаристском стиле

Motor.ruMotor.ru

Американское ателье Fab Fours доработало новый Ford Bronco в милитаристском стиле. Пакет Grumper состоит из массивной накладки на лобовое стекло, силового бампера с лебёдкой и новой брутальной радиаторной решётки с вырезами для оптики и надписи Bronco. Предусмотрено дополнительное светодиодное освещение, которое добавляет рамному вездеходу шарма. Ford Bronco Grumper выглядит готовым к апокалипсису, хотя накладки только имитируют тяжёлую броню.

Новый Ford Bronco доработали в милитаристском стиле
Фото: FordFord

Дизайнер пакета Grumper сообщил, что обвес подходит любому Bronco, причём новые детали установлены так, что не мешают работе парктроников и датчиков адаптивного круиз-контроля. Впрочем, с накладкой на лобовое стекло стойки станут ещё толще, а значит обзорность ухудшится.

На официальный сайт Fab Fours новые детали ещё не добавлены, так что владельцы Ford Bronco пока не смогут прицениться. Однако стальной бампер на внедорожник стоит от 1100 долларов, а комплект из трёх деталей без учёта лебёдки и светодиодных блоков может обойтись минимум втрое дороже.

Для Ford Bronco доступен целый перечень заводских аксессуаров и комплектаций — «голубой овал» уже принимает заказы на хардкорную версию Raptor, а недавно гамму пополнила модификация Everglades, адаптированная для поездок по болотистой местности.

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