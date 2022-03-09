Стоит ли сегодня покупать китайскую машину в России

С каждым днем автомобили китайского производства становятся все более востребованными в России.

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Для производителей из Поднебесной российский рынок весьма перспективный, поэтому они активно пытаются на нем развиваться, предлагая покупателям новые транспортные средства, отличающиеся хорошим оснащением.

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Изначально машины из Китая были довольно не популярными на рынке России, учитывая слабое техническое оснащение, отсутствие коррозийной обработки и постоянные поломки. Еще одним негативным моментом, мешающим китайским автомобилям развиваться на российском рынке, было копирование известных брендов, причем весьма неаккуратное и даже смешное. Но производители быстро смогли увидеть свои недостатки, начав создавать по истине качественные машины, которые стали оборудоваться современными системами помощи, отличаться хорошими параметрами динамики, а также выглядеть более презентабельно.

Бесспорным лидером из Поднебесной на российском рынке становится марка Haval, которая активно развивается и постоянно предлагает усовершенствованные модели ранее выпущенных транспортных средств, а также совершенно новые автомобили, разработанные для большого круга покупателей.

У Chery, который является еще одним востребованным китайским производителем, ситуация также довольно радужная. Сложно не заметить, что с каждым годом машины марки становятся более популярными. Отличительной чертой транспортных средств этого концерна является качество сборки и высокий уровень безопасности, успешно подтвержденный тестовыми испытаниями.

Если говорить о третьем лидере среди машин из Поднебесной на российском рынке, то им является марка Geely, которая активно наращивает свои позиции. Модели компании отличаются по дизайну, внешнему и внутреннему оформлению, а также повышенному уровню комфорта, который полностью можно прочувствовать во время движения, как в городе, так и за его пределами.

Что касается стоимости, то автомобили китайского производства также постоянно увеличиваются в цене, но при этом продолжают быть более выгодными в сравнении с конкурентами. Производители долгое время работали фактически себе в убыток, стараясь искусственно удерживать ценники для того, чтобы машины были еще более востребованными. Возвращаясь к концернам нужно отметить, что в России пользуются также спросом модели марок Changan, FAW и JAC.