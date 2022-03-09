Зато не на маршрутке: выбираем ультрабюджет между «Дэу Нексией» и «Шевроле Ланос»

Трудно представить хотя бы пару ситуаций, в которых люди XXI века вынуждены задаваться вопросом, какой автомобиль купить – Chevrolet Lanos или Daewoo Nexia? Если только у вас в кармане на покупку машины не больше 100 тысяч и вас не очень заботят вопросы мало-мальского комфорта и тем более безопасности.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Эти машины устарели еще на своем веку (который был очень длинным), практически не видели хорошего дилерского обслуживания и доживают свои годы в тарифе «Эконом». Даже на фото в объявлениях видно, насколько у них прогнили пороги и крылья и как им тяжело ездить – они просто просятся добить их, чтоб не мучились. Надо быть очень отчаянным, чтоб решиться даже просто подойти к этому болоту, уж не говоря про то, чтобы нырнуть в него. Но если вы из таких, то вот пара соображений по поводу двух корейских бюджетников.

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Запутанная родословная

Да, именно корейских. Lanos благодаря локализации на украинском ЗАЗе известен нам и под брендами Chevrolet (Lanos), и ZAZ (Chance, Sense). Но урожден он был как Daewoo Lanos в Южной Корее, где он в свое время пришел на смену именно Nexia, которая в свою очередь уходит корнями в 80-е и Opel Kadett.

В России обе модели все «нулевые» сосуществовали, как будто и не родственники вовсе: Lanos к нам поступал из Запорожья, Nexia – из Узбекистана. Оба под разными шильдиками, хоть и с едиными корнями.

С «Нэксией» все довольно просто: был дорестайл, был рестайл 2008 года (поменялся экстерьер незначительно, салон – значительно). Моторы – 1,5 л (80 л. с.) или 1,6 (109 л. с.)

Есть чистые «корейцы» Daewoo Lanos в трех кузовах (трех- и пятидверный хэтч, седан) с бензиновыми моторами 1,4 / 1,5 / 1,6 л (75 / 86 / 106 л. с.).

Есть запорожские Chevrolet Lanos (только седаны 1,5 л).

Есть запорожские ZAZ Sens (седаны и хэтчи с мелитопольским мотором 1,3 л) и Chance (c тем же 1,3 или 1,5 от Lanos). А вот с «Ланосами» даже в наши дни на вторичке полный хаос, в котором легко запутаться:

За вычетом двигателей и сопутствующего навесного все это – плюс-минус одна и та же машина со взаимозаменяемыми деталями. Но у владельцев и сервисников моторы 1,3 (МеМЗ 307) пользуются не таким уважением, как корейские 1,5 и 1,6. Да и найти на украинские движки расходники в России наших дней будет сложнее, чем на GM-овские агрегаты.

Сходства и отличия «Дэу Нексии» и «Ланос»

Формально между Lanos и Nexia пропасть в поколение. По факту, из 2022-го это совершенно неочевидно. Апогей богатства оснащения в обоих случаях – наличие ABS и кондиционера. Других цивилизационных достижений в эти бюджетники завезти не успели.

Формально Lanos интереснее своим разнообразием типов кузова. Если покупатель Nexia выбирает только из седанов, то для будущих «ланосоводов» есть милый трехдверный хэтч, практичный пятидверный хэтч или тоже седан.

С комфортом расположиться внутри проблематично что в Lanos, что в Nexia: тесные, мелкие, крошечные – не машины для перевозки пассажиров, а издевка. Примерно как вазовская «десятка»: ноги деть некуда, для высадки-посадки надо согнуться в три погибели.

Про динамику и управляемость 20-летних машин говорить сложно да и неловко: с кучей «левых» запчастей и расходников они далеко ушли от задуманной инженерами конструкции и все равно не поедут так, как должны были после выхода с завода. С учетом специфики эксплуатации таких машин вообще можно сказать, что поедет каждый экземпляр по-своему. Там у каждого Душа и Норов.

Больной и еще больнее

На рынке подержанных машин вы не найдете двух одинаковых «Ланосов» или «Нэксий» с похожими проблемами. Каждый вариант будет нести строго индивидуальный набор болячек, всецело унаследованный от предыдущих владельцев, потому что «детские» конструктивные проблемы на них, если и проявились, то давно. Дальше началась взрослая жизнь.

Общими будут разве что типичные моменты вроде коррозии, безумных пробегов (400 тыс. км – не предел), работы в такси, наплевательского обслуживания и неоплаченных штрафов. Многое по таким аппаратам становится ясно после проверки истории.

Если проблемы соперников не смущают, можно рискнуть и взять – все равно на рынке все другие варианты будут такие же. Или еще хуже.

Немногое хорошее

Если искать светлые стороны в «Ланосах» и «Нэксиях» в наши дни, то за 70 – 100 тыс. рублей их можно взять сразу два. Один будет ездить, второй – служить донором запчастей. Теоретически, если машина заводится и ездит каждый день, на ней можно таксовать / работать курьером и зарабатывать хоть какую-то денежку.