Представлен Mazda CX-60: новая платформа, гибрид и продольный мотор

Mazda CX-60 - кроссовер компании новой формации, которая подразумевает классическую компоновку агрегатов: продольно расположенный двигатель и основной задний привод. Вместе с этим новая модель является первым подзаряжаемым гибридом марки.

Фото: Mazda Mazda

В основе Mazda CX-60 длиной 4745 мм и колёсной базой 2870 мм лежит новая модульная платформа Skyactiv Scalable Architecture. В плане подвески нововведений нет: спереди - два рычага, сзади - многорычажка, но зато в штатной комплектации CX-60 получил систему антикрена кузова в поворотах, механизм которой работает на подтормаживании определённого колеса (в зависимости от ситуации).

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Гибридная силовая установка нового Mazda CX-60 состоит из атмосферного SkyActive-G объёмом 2.5 литра, 8-ступенчатого "автомата" со встроенным 136-сильным электромотором и тяговой батареи ёмкостью 17.8 кВт ч. Максимальная мощность системы - 327 л.с., крутящий момент - 500 Нм. Привод, внимание, - постоянный полный (i-Activ AWD).

Mazda

Компактный аккумулятор, расположенный под полом салона, позволяет проехать в электрическом режиме до 63 км, а максимальная скорость без выбросов может достигать 100 км/ч. По паспорту, гибрид тратит всего 1.5 литра на сто километров пробега (с 18-дюймовыми колёсами).

В будущем у Mazda CX-60 появятся мягко-гибридные версии с бензиновым и дизельным двигателями и 48-вольтным стартер-генератором, но в этом случае клиент сможет купить авто и с приводом на заднюю ось.

Mazda

В Европе цены на Mazda CX-60 будут лежать в пределах от 47 390 евро до 52 890 евро. Одноклассник новой "Мазды" - BMW X3, например стоит минимум 51 400 евро. Но в компании говорят, что не собираются конкурировать с немецким премиумом и хотят откусить кусок пирога в Европе у Lexus, который может противопоставить CX-60 пока только модель RX стоимостью от 63 300 евро.