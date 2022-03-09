Как продлить ресурс тормозной системы

Ошибки в управлении автомобилем и его эксплуатации могут нанести серьезный урон тормозной системе. Если соблюдать ряд правил, можно значительно продлить ресурс этого узла.

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Скорость

Транспортному средству, передвигающемуся на большой скорости, тормозить сложнее. Поэтому манера вождения должна быть такой, чтобы скорость не давала дополнительную нагрузку на тормозную систему.

Использование нейтральной передачи

Кинетическая энергия оказывает значительное влияние на износ тормозов. Поэтому на некоторых участках можно использовать нейтральную передачу. Лучше уменьшить скорость на 20 км/ч перед торможением, советует Car.ru.

Торможение двигателем

Его использовать можно, но не очень часто. К такому методу торможения можно, например, прибегать там, где есть крутые спуски.

Отказ от лишнего груза

Чем меньше загружен автомобиль, тем легче работать тормозной системе. Поэтому отказ от привычки возить в багажнике тяжелые вещи, которые не нужны, может продлить ее ресурс.

Анализ действий

Разумеется, не нужно отказываться от торможения, если двигающийся впереди транспорт тоже тормозит. Но в некоторых случаях можно не нажимать на педаль тормоза, а использовать приемы с нейтральной передачей и двигателем.

Соблюдение сроков планового обслуживания

Еще один простой и очевидный способ, который поможет продлить ресурс тормозной системы. Среди обязательных процедур, сроки которых важно не пропускать:

своевременная замена тормозных дисков;

замена колодок;

замена тормозной жидкости.

Важно оперативно устранять все поломки, которые возникают в ходе эксплуатации авто.