Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+5° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
3 часа назад

Ресурс тормозной системы: простые способы, которые помогут его продлить

ПрофильПрофиль

Ошибки в управлении автомобилем и его эксплуатации могут нанести серьезный урон тормозной системе. Если соблюдать ряд правил, можно значительно продлить ресурс этого узла.

Как продлить ресурс тормозной системы
Фото: ПрофильПрофиль

Скорость

Транспортному средству, передвигающемуся на большой скорости, тормозить сложнее. Поэтому манера вождения должна быть такой, чтобы скорость не давала дополнительную нагрузку на тормозную систему.

Использование нейтральной передачи

Кинетическая энергия оказывает значительное влияние на износ тормозов. Поэтому на некоторых участках можно использовать нейтральную передачу. Лучше уменьшить скорость на 20 км/ч перед торможением, советует Car.ru.

Торможение двигателем

Его использовать можно, но не очень часто. К такому методу торможения можно, например, прибегать там, где есть крутые спуски.

Отказ от лишнего груза

Чем меньше загружен автомобиль, тем легче работать тормозной системе. Поэтому отказ от привычки возить в багажнике тяжелые вещи, которые не нужны, может продлить ее ресурс.

Анализ действий

Разумеется, не нужно отказываться от торможения, если двигающийся впереди транспорт тоже тормозит. Но в некоторых случаях можно не нажимать на педаль тормоза, а использовать приемы с нейтральной передачей и двигателем.

Соблюдение сроков планового обслуживания

Еще один простой и очевидный способ, который поможет продлить ресурс тормозной системы. Среди обязательных процедур, сроки которых важно не пропускать:

  • своевременная замена тормозных дисков;
  • замена колодок;
  • замена тормозной жидкости.

Важно оперативно устранять все поломки, которые возникают в ходе эксплуатации авто.

Состояние тормозных колодок зависит не от скорости езды, а от опыта водителя. Если автомобилист водит правильно, даже при активной эксплуатации тормозные колодки будут в хорошем состоянии. Автоэксперты рассказали, как нужно тормозить, чтобы продлить срок их службы.

Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители