Повлияют ли санкции автодилеров на работу каршеринга?

Санкции крупнейших автодилеров пока не отразились на работе операторов каршеринга. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Делимобиля", все поставки машин будут проводиться по плану, и дефицита запчастей на данный момент не предвидится.

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Вместе с тем эксперты и другие участники рынка не исключают, что если санкционная битва продолжится, то шеринг может столкнуться с серьезными проблемами. Как уже сообщалось, о приостановке операций в России уже заявили Daimler и Volvo. А Renault и Hyundai, одни из главных поставщиков машин из массового сегмента для каршеринга, были вынуждены приостановить производство в нашей стран из-за трудностей с логистикой. В то же время официальный представитель "Делимобиля" Алена Балакирева заявила "РГ", что сейчас автопарк полностью укомплектован и все закупки ведутся по плану. Как правило, между автодилерами и крупными операторами каршеринга заключены длительные соглашения на поставку автомобилей. Поэтому сейчас данном санкции их не коснутся.

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"Сейчас в парке только нашего сервиса более 20 тысяч автомобилей, - добавила Алена Балакирева. - Поскольку мы оперируем одним из самых больших коммерческих парков в мире, мы не один год выстраивали собственную инфраструктуру, обеспечивающую все обслуживание и своевременный уход. На наших складах и авторемонтных станциях достаточно комплектующих, мы закупаем их впрок".

Автомобили проходят и будут проходить плановое ТО по графику, который зависит от пробега, а все партнеры и подрядчики в авторемонтных мастерских продолжат выполнять свои обязательства, уточнили в "Делимобиле".

В распространенном заявлении оператора "Ситидрайв" отмечается, что дилеры должны поставить автомобили по договорам лизинга - их никто не отзывал. И в ближайшей перспективе каршеринг не только не будет вымирать, но даже расширится. В том же "Ситидрайве" рассчитывают расширить парк с 7,6 до 8,5 тысячи авто. При этом их коллеги-конкуренты из "Яндекс. Драйв", словно в насмешку над санкциями, ввел даже новую услугу - кратковременную подписку на автомобили от 30 дней, причем в программе участвуют даже бюджетные модели наподобие Volkswagen Polo.

Так что пока операторы и пользователи могут не волноваться ни за наличие машин, ни за тарифы. Директор по развитию и корпоративному управлению автомобильного дилера "Нижегородец" Алексей Макаров видит риск глобального дефицита и машин, и комплектующих в отдаленной перспективе. "Могут быть прекращены поставки запасных частей, и, как следствие, произойдет обесценивание автомобилей из стран, которые названы недружественными", - комментирует эксперт. Без поддержки страны-производителя каршеринговые операторы работать вряд ли смогут.