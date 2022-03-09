Что делать, если приходят штрафы за проданный автомобиль

После продажи автомобиля штрафы могут приходить прежнему владельцу. Автоюрист объяснил, почему так происходит, и что нужно делать при получении документа о нарушении ПДД.

Фото: © РИА Новости / Олег Казанцев © РИА Новости / Олег Казанцев

Покупатель обязан зарегистрировать транспортное средство в течение десяти дней после его приобретения. Если это не сделать, данные о смене владельца не поступят в ГИБДД, а значит, штрафы будут направлять предыдущему хозяину машины.

Того же следует ожидать, если новый собственник не станет переоформлять купленный автомобиль, а будет ездить по техническому паспорту другого человека. Управление незарегистрированной машиной является нарушением, которое наказывается штрафом в размере от 500 до 5 000 рублей, кроме того, водителя могут лишить прав.

Штрафы, выписанные сотрудником ГИБДД, оформляются вручную на водителя. А вот камеры фиксации нарушений регистрируют номер транспортного средства. Поэтому штраф будет направлен тому, кто по данным ГИБДД, вписан в технический паспорт в качестве владельца. Этот штраф сохранится в базе данных даже после того, как машину переоформят на нового владельца. Поэтому его либо придется оплачивать, либо обжаловать.

Если старый хозяин авто желает обжаловать выписанный штраф, ему нужно успеть это сделать в течение 10 суток после получения документа о правонарушении. Если сроки будут пропущены, штраф придется выплачивать самостоятельно.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо проверять статус проданного автомобиля, отправив заявку на официальный сайт ГИБДД, где есть раздел «Проверка автомобиля». Получить данные можно будет после введения VIN-кода либо по автокоду в базе данных ГИБДД, если такой доступ имеется.