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2 часа назад

Volkswagen обновил дешевый седан Virtus

Motor.ruMotor.ru

Компания Volkswagen подвергла первому рестайлингу седан Virtus – четырехдверную версию хэтчбека Polo, представленную в 2017 году. Однако почти пять лет модель продавалась только в Латинской Америке, а обновленная версия, представленная 8 марта, появится в Индии – именно эта страна сбыта станет для нее первой. Там Vitrus придет на смену седану Vento, который представляет собой разработанный специально для местного рынка укороченный вариант того же Polo.

Volkswagen обновил дешевый седан Virtus
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

С рестайлингом Virtus получил внешность в современном «фольксвагеновском» стиле. От дореформенной версии для Бразилии и Аргентины его отличают подправленные кузовные панели, более узкие фары, иные фонари и бамперы, покрупневшая решетка радиатора, а также увеличенные габариты: в длину от превосходит латиноамериканский Virtus на 79 миллиметров, в высоту – на 35 миллиметров. В багажнике умещается 521 литр груза.

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Интерьер у нового и старого Virtus почти одинаковый. В «базе» седан предложат с аналоговой панелью приборов, мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, двумя подушками безопасности и кондиционером. Топовому седану положены восьмидюймовая цифровая «приборка», экран медиасистемы диагональю 10 дюймов, навигатор, климат-контроль, камера заднего вида, вентиляция сидений и дополнительные эйрбеги.

В гамму двигателей вошли только турбомоторы. Литровый агрегат выдает 115 лошадиных сил (175 Нм крутящего момента), а 1,5-литровый – 150 сил (250 Нм), причем более мощный положен GT-исполнению со спортивным антуражем. Пару первому составляют шестиступенчатая механическая коробка передач либо автомат, а второй агрегатируется с той же «механикой» либо «роботом». Привод безальтернативно передний.

Собирать обновленный Volkswagen Vitrus будут тоже в Индии, на одном предприятии с родственным Skoda Slavia, который также базируется на упрощенной «тележке» MQB-A0-IN. Обе модели созданы в рамках стратегии India 2.0, а это значит, что уровень локализации производства должен достигать 95 процентов. Продажи в Индии стартуют в мае, а позже дешевый седан начнут поставлять и в другие страны.

Бортжурнал,Skoda,Volkswagen,
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