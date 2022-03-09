Volkswagen обновил дешевый седан Virtus

Компания Volkswagen подвергла первому рестайлингу седан Virtus – четырехдверную версию хэтчбека Polo, представленную в 2017 году. Однако почти пять лет модель продавалась только в Латинской Америке, а обновленная версия, представленная 8 марта, появится в Индии – именно эта страна сбыта станет для нее первой. Там Vitrus придет на смену седану Vento, который представляет собой разработанный специально для местного рынка укороченный вариант того же Polo.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

С рестайлингом Virtus получил внешность в современном «фольксвагеновском» стиле. От дореформенной версии для Бразилии и Аргентины его отличают подправленные кузовные панели, более узкие фары, иные фонари и бамперы, покрупневшая решетка радиатора, а также увеличенные габариты: в длину от превосходит латиноамериканский Virtus на 79 миллиметров, в высоту – на 35 миллиметров. В багажнике умещается 521 литр груза.

Видео дня

Интерьер у нового и старого Virtus почти одинаковый. В «базе» седан предложат с аналоговой панелью приборов, мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, двумя подушками безопасности и кондиционером. Топовому седану положены восьмидюймовая цифровая «приборка», экран медиасистемы диагональю 10 дюймов, навигатор, климат-контроль, камера заднего вида, вентиляция сидений и дополнительные эйрбеги.

В гамму двигателей вошли только турбомоторы. Литровый агрегат выдает 115 лошадиных сил (175 Нм крутящего момента), а 1,5-литровый – 150 сил (250 Нм), причем более мощный положен GT-исполнению со спортивным антуражем. Пару первому составляют шестиступенчатая механическая коробка передач либо автомат, а второй агрегатируется с той же «механикой» либо «роботом». Привод безальтернативно передний.