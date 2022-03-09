Почему машина дергается на малых оборотах

Автомобилисты могут сталкиваться с ситуациями, когда на малых оборотах и при разгоне ощущаются провалы в тяге, а машина начинает дергаться. Такие явления возникают по разным причинам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При падении динамики во время разгона и езды на малых оборотах следует оценить состояние топливной магистрали и всех соединений в ее составе. Отсутствие герметичности в системе приводит к неправильному образованию топливной смеси.

Еще одна причина, по которой может возникать такой дефект - использование топлива плохого качества. Контролировать состояние бензина нужно еще и для того, чтобы сохранить топливный насос, форсунки и другие комплектующие в топливной системе в исправном состоянии. Проблемы с зажиганием тоже могут стать причиной падения тяги. Как правило, возникает такой дефект при неисправности датчиков в системе.

Если в автомобиле используется карбюраторный мотор, то при появлении рывков во время разгона следует обратить внимание на свечи, высоковольтные провода, катушку, цилиндро-поршневую группу, бензонасос и топливный фильтр. Если машина оснащена инжекторным мотором, падение тяги может быть связано с загрязнением форсунок, засорением фильтра, неисправностью системы зажигания. Кроме того, такие моторы восприимчивы к качеству топлива.

Двигатели с автоматической коробкой передач имеют свои особенности. Рывки при движении могут возникать из-за загрязненного фильтра, неисправности системы зажигания, проблем в работе КПП и топлива плохого качества.