Сколько сейчас стоят российские машины

Цены на отечественные автомобили продолжают ставить рекорды. Самые популярные модели Lada стоят сейчас как неплохие иномарки несколько недель назад.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Антон Денисов/РИА Новости

О реальных ценах на Lada рассказал в своем YouTube-канале блогер Айрат Авто. Например, лифтбек Granta в комплектации Luxe 5 марта стоил в автосалоне 1 057 800 рублей. Еще одна Granta в вишневом цвете с литыми дисками с двигателем 1.6 мощностью 90 л.с. и механической коробкой продавалась за 999 900 рублей.

"Помню, что когда-то Granta стоила тысяч пятьсот и это казалось очень дорого", - посетовал блогер.

Vesta в базовой комплектации с двигателем 1.6 мощностью 113 л.с. и вариатором в тот же день продавалась за 1 400 900 рублей. Седан Vesta в исполнении Comfort с двигателем 1.6 мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой коробкой можно было приобрести за 1 332 900 рублей. В комплекте - литые диски, мультируль, аудиосистема, кондиционер.

Универсал Lada Vesta SW в комплектации Classic продавалась за 1 332 900 рублей. Все тот же двигатель 1.6 литра мощностью 106 л.с., пятиступенчатая механика.

Lada Xray в комплектации Comfort c двигателем 1.6 мощностью 106 л.с. и механической коробкой стоила 1 280 900 рублей.