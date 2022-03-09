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43 минуты назад

Granta за миллион и не только. Сколько сейчас стоят российские машины

Российская ГазетаРоссийская Газета

Цены на отечественные автомобили продолжают ставить рекорды. Самые популярные модели Lada стоят сейчас как неплохие иномарки несколько недель назад.

Сколько сейчас стоят российские машины
Фото: Антон Денисов/РИА НовостиАнтон Денисов/РИА Новости

О реальных ценах на Lada рассказал в своем YouTube-канале блогер Айрат Авто. Например, лифтбек Granta в комплектации Luxe 5 марта стоил в автосалоне 1 057 800 рублей. Еще одна Granta в вишневом цвете с литыми дисками с двигателем 1.6 мощностью 90 л.с. и механической коробкой продавалась за 999 900 рублей.

"Помню, что когда-то Granta стоила тысяч пятьсот и это казалось очень дорого", - посетовал блогер.

Vesta в базовой комплектации с двигателем 1.6 мощностью 113 л.с. и вариатором в тот же день продавалась за 1 400 900 рублей. Седан Vesta в исполнении Comfort с двигателем 1.6 мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой коробкой можно было приобрести за 1 332 900 рублей. В комплекте - литые диски, мультируль, аудиосистема, кондиционер.

Универсал Lada Vesta SW в комплектации Classic продавалась за 1 332 900 рублей. Все тот же двигатель 1.6 литра мощностью 106 л.с., пятиступенчатая механика.

Lada Xray в комплектации Comfort c двигателем 1.6 мощностью 106 л.с. и механической коробкой стоила 1 280 900 рублей.

Напомним, АвтоВАЗ приостановил работу на девять дней. Связано это, в том числе, с растущим дефицитом комплектующих.

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