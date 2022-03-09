Tesla Model X Plaid за $131 тысячу клиент получил с разными шинами

Американец Итан Джозеф заказал Tesla Model X Plaid в августе 2021 года, заплатив за него 131 190 долларов (18 миллионов рублей по сегодняшнему курсу). Наконец, в начале марта ему доставили долгожданный электромобиль, однако при пристальном рассмотрении Джозеф заметил странность – на разные оси кроссовера надеты разные покрышки. На недоразумение американец пожаловался в своем Twitter, отметив и саму компанию Tesla, и ее главу Илона Маска.

Фото: © Ethan Joseph / Twitter © Ethan Joseph / Twitter

Передние колеса доставленной Джозефу Tesla Model X оказались «обуты» в шины фирмы Michelin, а задние – в Continental. Кроме того, обнаружилось, что типы покрышек тоже разные. Так, спереди «Теслу» укомплектовали летними шинами Latitude Sport 3 размером 255/45R20, а сзади – всесезонными CrossContact LX Sport Touring размером 275/45R20. Это значит, что резина будет иметь различное сцепление с дорогой, по-разному вести себя при различной погоде, а это в напрямую влияет на безопасность езды.

Более того, речь идет о «топовой» Tesla Model X с приставкой Plaid: такой электромобиль оснащен тремя моторами суммарной мощностью 1020 лошадиных сил.

Кроме некомплектных шин, у Model X обнаружился ряд других дефектов, включая потертости на кузове, отслаивающийся пластик и даже не стыкующиеся друг с другом кузовные панели. Учтя все это, Итан решил отказаться от кроссовера, и ему назначили новую дату доставки – июль 2022 года.