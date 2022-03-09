Как снизить расход топлива до минимума

Каждый владелец личного транспорта знает о том, что для полноценного функционирования автомобиля необходима топливо-воздушная смесь. Регулярная заправка машины бензином требует от водителей существенных вложений.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Сергей Бобылев / ТАСС

Есть несколько причин, приводящих к высокому расходу топлива. Среди них можно выявить резкий разгон и быстрое торможение, свойства и технические показатели топлива, особенности топливного оборудования, а также нюансы самого силового агрегата, установленного под капот автомобиля.

При движении с горы одни водители уверены в том, что в этой ситуации нужно перевести селектор в нейтральный режим, что сэкономит топливо, а другие, что это наоборот, обернется серьезным расходом топлива и высоким риском возникновения еще больших затрат, связанных с ремонтом основных элементов.

Но электронные компоненты мотора обрабатывают данные с датчика размещения акселератора, вовремя фиксируя факт снятия ноги с педали газа и сохранения высоких оборотов. Именно из-за этого происходит приостановка подачи бензина.

Так, если водитель во время движения с горы будет выжимать педаль скорости, то это минимизирует подачу топлива. В это время происходит отключение форсунок до отпускания оборотов. Только после этого электронный блок управления начинает постепенно восстанавливать расход топлива.

Такой способ экономии бензина был более распространенным на старых машинах, оснащенных карбюраторным мотором. В современных моделях форсунки отключаются электронными компонентами, которые обрабатывают информацию от датчиков.