Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
2 часа назад

Более 4 тысяч нарушений выявлено скрытым контролем в Москве с начала года

Российская ГазетаРоссийская Газета

С начала года на дорогах Москвы с помощью скрытого контроля было выявлено более четырех тысяч различных нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Скрытый контроль выявил в Москве в 2022 году более 4 тысяч нарушений
Фото: ТАССТАСС

С помощью скрытого наблюдения было проверено более девяти тысяч автомобилей. Напомним, что при скрытом патрулировании сотрудники ГИБДД передвигаются по городу на гражданских автомобилях без спецокраски. О выявленных нарушениях они сообщают ближайшим нарядам ДПС, которые уже на автомобилях с полицейской окраской останавливают нарушителя и оформляют дело.

Самыми распространенными нарушениями, выявленными таким способом, оказались нарушения правил установки государственных регистрационных знаков, затонированные передние стекла, пренебрежение пользования ремнями безопасности, незаконное внесение изменений в конструкцию, а также выезд на встречку и нетрезвое вождение.

Метод скрытого патрулирования позволяет выявлять нарушения тогда, когда водители нарушают правила, будучи уверенными в том, что их не поймают. Нет камер и нет поблизости экипажей ДПС. В столичной ГИБДД предостерегли таких водителей, напомнив, что скрытый патруль работает ежедневно.

Бортжурнал,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители