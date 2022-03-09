Скрытый контроль выявил в Москве в 2022 году более 4 тысяч нарушений

С начала года на дорогах Москвы с помощью скрытого контроля было выявлено более четырех тысяч различных нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

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С помощью скрытого наблюдения было проверено более девяти тысяч автомобилей. Напомним, что при скрытом патрулировании сотрудники ГИБДД передвигаются по городу на гражданских автомобилях без спецокраски. О выявленных нарушениях они сообщают ближайшим нарядам ДПС, которые уже на автомобилях с полицейской окраской останавливают нарушителя и оформляют дело.

Самыми распространенными нарушениями, выявленными таким способом, оказались нарушения правил установки государственных регистрационных знаков, затонированные передние стекла, пренебрежение пользования ремнями безопасности, незаконное внесение изменений в конструкцию, а также выезд на встречку и нетрезвое вождение.