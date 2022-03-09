Первый кроссовер Lotus показали на патентных изображениях

Компания Lotus, которая принадлежит китайскому Geely Holding, готовится к премьере своего первого электрического суперкроссовера Type 132, премьера которого назначена на 29 марта. За считанные недели до официального дебюта в Сети появились патентные изображения новинки, по которым можно составить довольно точное представление о дизайне экстерьера модели. Судя по рисункам, у Type 132 тот же форм-фактор, что и у Jaguar I-Pace и Audi e-tron.

У Type 132 купеобразный кузов, при этом передний и задний свесы значительно больше, чем, например, у упомянутого Jaguar I-Pace. Из характерных особенностей — воздухозаборник с активными треугольными заслонками в нижней части переднего бампера, которые открываются и закрываются при необходимости, охлаждая элементы силовой установки и снижая сопротивление воздуху. Также кроссоверу был обещан лидар на крыше, и его тоже можно заметить на патентных изображения.

IP Australia

IP Australia

В основе Type 132 лежит модульная платформа SEA, разработанная Geely. Архитектура предназначена для машин с колесной базой от 2998 до 3100 миллиметров и предусматривает установку батареи емкостью 90-120 киловатт-часов. Ожидается, что максимальный запас хода электромобиля на SEA достигает 632 километров.

По неофициальным данным, Type 132 получит две полноприводные модификации с силовыми установками мощностью 600 и 750 лошадиных сил. С места до 100 километров в час такой кроссовер потенциально может разгоняться менее чем за три секунды.