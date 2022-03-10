Каршеринг скоро будет конкурировать с метро и автобусами?

— Это просто неизбежность, поскольку европейские автомобили, а большинство в каршерингах было европейских автомобилей, видимо, станут недоступны в ближайшее время для покупки, вполне возможны перебои с запчастями для обслуживания, а автомобили в каршеринге обслуживаются гораздо больше и чаще, чем просто автомобили, у них больше пробеги, они чаще попадают в аварии, в этой связи переход на китайские автомобили не за горами, и это, видимо, дело пары лет, по мере того как будут выходить из каршеринга автомобили, которые закупались до этого. Средний срок эксплуатации автомобиля в каршеринге не превышает трех лет, некоторые компании меняют после двух лет.