Каршеринг скоро будет конкурировать с метро и автобусами?

Российский каршеринг не будет повышать тарифы, несмотря на подорожание запчастей. Об этом пишет Autonews.ru со ссылкой на источник в одной из крупных компаний. По его словам, клиенты не потянут новые цены, поэтому сервисы аренды машин скоро будут конкурировать с метро и автобусами. Сохранить текущий тариф компаниям помогут и скидки при закупке автомобилей в больших объемах.
Также отечественный каршеринг совсем недавно обновил свой автопарк, поэтому в ближайшее время с машинами проблем не будет, отмечают игроки рынка. Кроме того, чаще всего компании сдают в аренду массовые модели, запчасти от которых легче достать. При этом после того как ведущие автобренды на фоне санкций приостановили работу в России, большинство запчастей подорожали в среднем на 30-50%. А сами автомобили в среднем подорожали на 15-30%.
Вырастет ли спрос на прокат машин на фоне рост стоимости личных авто? Рассуждает автоэксперт Артем Бобцов:
— Для каршеринга могут настать золотые времена нежданно-негаданно, потому что отказ от своего собственного автомобиля, который много лет ожидался в связи с тем, что это менее удобно, более затратно и прочее, сейчас может произойти, потому что собственный автомобиль людям не по карману. Мы все знаем, насколько выросли в цене те немногие автомобили, которые еще можно купить, сейчас любой автомобиль новый будет являться предметом роскоши, не важно, какой он марки. Поэтому сама по себе рыночная ситуация подталкивает людей к тому, чтобы более активно пользоваться сервисами такси и каршеринга.
— Еще эксперты отмечают, что каршеринги будут теперь продавать автомобили на вторичном рынке, когда те выйдут из строя, и покупать новые автомобили в Азии. Получается, так выгоднее, чем закупать отдельные запчасти на азиатском рынке или где-либо еще?
— Это просто неизбежность, поскольку европейские автомобили, а большинство в каршерингах было европейских автомобилей, видимо, станут недоступны в ближайшее время для покупки, вполне возможны перебои с запчастями для обслуживания, а автомобили в каршеринге обслуживаются гораздо больше и чаще, чем просто автомобили, у них больше пробеги, они чаще попадают в аварии, в этой связи переход на китайские автомобили не за горами, и это, видимо, дело пары лет, по мере того как будут выходить из каршеринга автомобили, которые закупались до этого. Средний срок эксплуатации автомобиля в каршеринге не превышает трех лет, некоторые компании меняют после двух лет.
По данным департамента транспорта Москвы, в 2021 году более 4 тысяч столичных авто для аренды заменили на 8,5 тысячи новых. Из них 4 тысячи машин обновились у «Делимобиля», 3 тысячи — у «Ситидрайва» и тысяча — у BelkaCar.