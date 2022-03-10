Зачем нужен «ручник» на машине с АКПП?

На автомобилях с автоматической коробкой передач также устанавливается ручной тормоз, как и на МКПП, вот только многие водители не понимают, для каких именно целей он необходим.

Наличие ручного тормоза является обязательным условием безопасной эксплуатации транспортного средства как в городе, так и за его пределами.

Просто перевода селектора в режим Р недостаточно для остановки автомобиля. Как правило, ручной тормоз должен использоваться обязательно. Дело в том, что изначально нужно включать ручник, а уже потом переводить ручку селектора в режим "Парковка". Смысл выполнения данных действий кроется в том, чтобы избежать лишних нагрузок на блокировку механизма автоматической трансмиссии. Если автомобиль останавливают на ровной местности, то использовать ручной тормоз не обязательно, а вот в другой местности он необходим, так как его использование позволит избежать возникновения аварийных ситуаций.

Блокирующий механизм коробки передач представляет собой своеобразную металлическую застежку небольших размеров. Именно на нее приходится давление всего транспортного средства, снаряженная масса которого минимум одна тонна. Чем сильнее угол наклона, тем более давление на автомобиль.