Почему моторы Hyundai и Kia могут подвести автомобилистов?

Линейка бензиновых моторов Gamma была в первый раз представлена в 2006 г. Двигатели из данного семейства встречаются на многих моделях Hyundai, а также Kia. Эксперты проанализировали слабые мест силовых агрегатов этих авто.

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Упрощенная конструкция нейтрализаторов

Блок из двух керамических таблеток нейтрализаторов более поздних моторов обладал слабым качеством. При этом соты разрушались уже при пробеге в 10 тыс. км., обломки верхних разваливающихся таблеток полностью забивают соты 2-го блока. В итоге газы не могут выходить и автомобиль встает.

Ещё частицы керамики по коротким патрубкам катколлектора попадают в цилиндры. В итоге моторы выходят из строя. В этом случае кроме поршневой группы от частиц керамики страдает масляная система. Это отражается на работе распредвала, коленчатого вала с вкладышами, привода ГРМ и масляного насоса. На стенках цилиндров/поршней возникают задиры, увеличиваются зазоры, возникает стук поршневой, увеличивается потребление масла.

Блок цилиндров получил слабую конструкцию

Этот элемент мотора сконструировали по схеме, не обеспечивающей должной жёсткости. В случае нагрузок, цилиндры могут гулять, плыть и терять форму. Чугунные тонкостенные гильзы покрываются пятнами износа и задирами. В случае перегрева мотора, цилиндры теряют свою правильную геометрию. Облегченные поршни. Низкие облегчённые поршни экономят массу, снижают трение поршневой группы, обеспечивают хорошие показатели мощности, уменьшают расход горючего. При этом низкие поршни довольно нестабильны во время своей работы в цилиндрах. По причине большой перекладки снижается ресурс маслосъемных/компрессионных колец. Вследствие этого увеличивается потребление масла.

Отсутствие форсунок, подающих масло в цилиндры