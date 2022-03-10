С огоньком: BMW отзывает почти миллион авто

Североамериканское подразделение BMW объявило масштабный отзыв, который затрагивает более 917 тысяч автомобилей, проданных в США. Как сообщает Automotive News, причиной отзыва стал риск возгорания из-за неисправного нагревателя клапана принудительной вентиляции картерных газов (PCV или КПВКГ). Проблему обнаружили на моделях BMW 128i, 3 и 5 серии, кроссоверах X3 и X5, а также спорткарах Z4, выпущенных с 2006 по 2013 годы.

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Нагреватель, встроенный в клапан PCV на различных моделях BMW, может перегреться вследствие короткого замыкания, что приведет к плавлению детали и, как следствие, возгоранию в моторном отсеке. Случиться это может как во время движения, так и вскоре после его завершения.

В отчете Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) BMW отмечает, что нагреватели, поставляемые немецкой фирмой Mahle International, «возможно, не были произведены в соответствии со спецификациями». О наличии дефекта могут свидетельствовать дым из моторного отсека и запах горелого пластика.

BMW не впервые отзывает автомобили из-за проблемы с PCV. Тот же дефект послужил поводом для акций в 2017 и 2019 годах, причем число отозванных в те годы машин также подобралось к миллиону. В новой кампании участвует больше моделей, однако многие BMW, которые ранее уже направляли в сервис, отзывают повторно. Баварцы обещают приступить к ремонту летом, когда в наличии будет достаточное количество деталей на замену.