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31 минуту назад

BMW отзывает почти миллион автомобилей из-за риска возгорания

Motor.ruMotor.ru

Североамериканское подразделение BMW объявило масштабный отзыв, который затрагивает более 917 тысяч автомобилей, проданных в США. Как сообщает Automotive News, причиной отзыва стал риск возгорания из-за неисправного нагревателя клапана принудительной вентиляции картерных газов (PCV или КПВКГ). Проблему обнаружили на моделях BMW 128i, 3 и 5 серии, кроссоверах X3 и X5, а также спорткарах Z4, выпущенных с 2006 по 2013 годы.

С огоньком: BMW отзывает почти миллион авто
Фото: © BMW© BMW

Нагреватель, встроенный в клапан PCV на различных моделях BMW, может перегреться вследствие короткого замыкания, что приведет к плавлению детали и, как следствие, возгоранию в моторном отсеке. Случиться это может как во время движения, так и вскоре после его завершения.

В отчете Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) BMW отмечает, что нагреватели, поставляемые немецкой фирмой Mahle International, «возможно, не были произведены в соответствии со спецификациями». О наличии дефекта могут свидетельствовать дым из моторного отсека и запах горелого пластика.

BMW не впервые отзывает автомобили из-за проблемы с PCV. Тот же дефект послужил поводом для акций в 2017 и 2019 годах, причем число отозванных в те годы машин также подобралось к миллиону. В новой кампании участвует больше моделей, однако многие BMW, которые ранее уже направляли в сервис, отзывают повторно. Баварцы обещают приступить к ремонту летом, когда в наличии будет достаточное количество деталей на замену.

В России BMW пока не отзывали в 2022 году. Последняя акция в стране была объявлена осенью прошлого года и касалась 20-летних машин 3 серии: 19 экземплярам понадобился ремонт из-за газогенератора подушки безопасности, который мог взорваться и буквально «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами.

Бортжурнал,BMW,
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