Почему владельцу Tesla в Китае запретили заряжать машину

В китайской соцсети Weibo владелец Tesla Model 3 рассказал о том, что получил через приложение компании предупреждение о запрете посещения сети быстрых зарядок Supercharger за неоплаченный долг более чем 3.8 млн юаней.

Фото: Tesla Tesla

Владелец Tesla Model 3, по данным приложения, задолжал за электричество 3 846 306 юаней (608 708 долларов), то есть энергопотребление составило 1 923 720 кВт·ч. Этого бы хватило на зарядку Tesla Model 3 Standard Range от 0 до 100% около 32 тысяч раз.

Обеспокоенный китаец обратился в службу поддержки, где, разумеется, подтвердили, что существующий долг - системная ошибка, и запрет на посещение станций зарядки был аннулирован.