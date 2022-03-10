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2 часа назад

Китайскому владельцу Tesla запретили заряжать электрокар, и вот почему

В китайской соцсети Weibo владелец Tesla Model 3 рассказал о том, что получил через приложение компании предупреждение о запрете посещения сети быстрых зарядок Supercharger за неоплаченный долг более чем 3.8 млн юаней.

Почему владельцу Tesla в Китае запретили заряжать машину
Фото: TeslaTesla

Владелец Tesla Model 3, по данным приложения, задолжал за электричество 3 846 306 юаней (608 708 долларов), то есть энергопотребление составило 1 923 720 кВт·ч. Этого бы хватило на зарядку Tesla Model 3 Standard Range от 0 до 100% около 32 тысяч раз.

Обеспокоенный китаец обратился в службу поддержки, где, разумеется, подтвердили, что существующий долг - системная ошибка, и запрет на посещение станций зарядки был аннулирован.

Предполагается, что сбой мог случиться в результате калибровки платы за простой у терминала, которая вводится для более эффективного использования Tesla Supercharger.

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