Контрактный двигатель вместо капремонта: когда это может быть выгодно

Вместо капитального ремонта двигателя некоторые владельцы иномарок предпочитают установить на автомобиль так называемый контрактный двигатель. Такие бывшие в употреблении моторы ввозят из-за границы по специальному контракту. Они обходятся гораздо дешевле новых.
Эксперты издания "За рулем" объясняют, что контрактные двигатели перед продажей не разбираются и не ремонтируются. У них есть пакет документов, подтверждающих происхождение. Владельцам автомобилей советуют внимательно проверять их перед покупкой.
Контрактный двигатель снимают с автомобиля-донора после его списания. У моторов европейского происхождения это обычно происходит после крупных ДТП. В результате можно получить двигатель с большим пробегом, уже требующий капитального ремонта.
В Японии из-за особенностей законодательства невыгодно держать старые автомобили. Поэтому оттуда иногда привозят контрактные моторы с пробегом около 50 тыс. км.
В некоторых случаях замена двигателя на контрактный может быть выгоднее капитального ремонта. Эксперты назвали семь типичных случаев.
Специалисты напоминают, что все контрактные двигатели уже выработали часть своего ресурса. Выбирать приходится из более или менее изношенных экземпляров. Качественный капитальный ремонт с полным восстановлением базовых деталей и заменой комплектующих – более надежный способ продлить срок службы автомобиля.