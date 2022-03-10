Контрактный двигатель вместо капремонта: когда это может быть выгодно

Вместо капитального ремонта двигателя некоторые владельцы иномарок предпочитают установить на автомобиль так называемый контрактный двигатель. Такие бывшие в употреблении моторы ввозят из-за границы по специальному контракту. Они обходятся гораздо дешевле новых.

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Достоинства и недостатки контрактных двигателей

Эксперты издания "За рулем" объясняют, что контрактные двигатели перед продажей не разбираются и не ремонтируются. У них есть пакет документов, подтверждающих происхождение. Владельцам автомобилей советуют внимательно проверять их перед покупкой.

Контрактный двигатель снимают с автомобиля-донора после его списания. У моторов европейского происхождения это обычно происходит после крупных ДТП. В результате можно получить двигатель с большим пробегом, уже требующий капитального ремонта.

В Японии из-за особенностей законодательства невыгодно держать старые автомобили. Поэтому оттуда иногда привозят контрактные моторы с пробегом около 50 тыс. км.

Установка контрактного двигателя или капитальный ремонт старого?

В некоторых случаях замена двигателя на контрактный может быть выгоднее капитального ремонта. Эксперты назвали семь типичных случаев.

Из-за аварии или поломки поврежден блок цилиндров. Автомобиль с двигателем в плохом состоянии готовят к продаже. Нет возможности ждать две – три недели завершения капитального ремонта. В регионе нет сервиса, который может провести качественный капремонт определенной модели двигателя. На автомобиле установлен широко распространенный двигатель, которому можно найти дешевую контрактную замену. На автомобиле установлен редкий мотор, запчасти для которого сложно найти даже за рубежом. На автомобиле установлен двигатель с шестью и более цилиндрами, требующий больших расходов на капремонт.