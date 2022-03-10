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2 часа назад

Volkswagen ID. Buzz стал наконец серийным: пять мест и веган-кожа

Российская ГазетаРоссийская Газета

Хиппибас Volkswagen Transporter T1 реинкарнирован: компания представила электрический минивэн ID. Buzz, который будет предложен не только в пассажирской версии, но и в коммерческой - ID. Buzz Cargo.

Volkswagen ID. Buzz стал серийным
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Новинка, показанная в виде концепта ещё в 2017 году, построена на платформе MEB и имеет размер колёсной базы 2988 мм, и в её пределы в отличие от ретро-Транспортера вписан передний ряд сидений, поэтому водителю придётся смотреть через две стойки и неприлично выражаться из-за плохой обзорности. Длина автомобиля составляет 4712 мм, ширина - 1985 мм, высота - 1937 мм. Таким образом, новый ID. Buzz компактнее Multivan T7 и Caravelle.

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Обманываться тем, что ID. Buzz семейный автомобиль, не стоит: несмотря на формат, это пятиместный автомобиль. Возможно, у модели появятся трёхрядные версии, а пока в нём прекрасно можно перевозить большие объёмы груза: в багажник влезет 1211 литров, а если поступиться задним диваном, то все 2205 литров. У грузового ID. Buzz Cargo грузовой отсек имеет объём 3.9 м3.

В салоне ID. Buzz нет никакой кожи. Рулевое колесо обтянуто полиуретаном, остальная отделка изготовлена из материалов, полученных в результате переработки океанского пластика, ПЭТ-бутылок и другого вторсырья. За рулевым колесом - дисплей диагональю 10 дюймов, мультимедиа в базовых комплектациях имеет размер 10 дюймов, в топовых - 12 дюймов.

Первой в производстве появится версия с электромотором мощностью 204 (310 Нм), установленным на задней оси, и батареей ёмкостью 82 кВт•ч. Запас хода - до 450 км. Заряжаться можно от сети с переменным током мощностью до 11 кВт, от сети постоянного тока мощностью 170 кВт. Перезарядка на "быстрых" терминалах с 5 до 80% займёт около получаса.

В будущем у ID. Buzz появятся версии с аккумулятором большей ёмкости и полным приводом.

Volkswagen

Производство Volkswagen ID. Buzz начнётся до конца первого полугодия, а заказы в Европе начнут принимать в мае, а клиентам из США придётся ждать до 2024 года - до выхода на рынок "семейной" версии, у которой, по предварительной информации, будет увеличенная колёсная база.

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