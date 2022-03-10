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43 минуты назад

Посмотрите, какой могла бы быть обновленная Lada XRay

Motor.ruMotor.ru

Дизайнер Никита Чуйко специально для Quto.ru нарисовал неофициальные рендеры модели Lada XRay, облик которой изменен по тем же лекалам, что и Vesta NG. Но ждать такой автомобиль в продаже не стоит, так как инсайдеры сообщают, что АвтоВАЗ не намерен проводить рестайлинг хэтчбека. То есть до конца жизненного цикла, который завершится в 2025-м либо 2026 году, модель будет сходить с конвейера в нынешнем виде.

Появились неофициальные рендеры обновленной Lada XRay
Фото: Никита Чуйко / Quto.ruНикита Чуйко / Quto.ru

Впрочем, это не мешает пофантазировать на тему того, как бы могла выглядеть Lada XRay NG (аналогичную приставку, образованную от New Generation, ранее получила Vesta). Чуйко пририсовал хэтчбеку массивные бамперы с той самой хромированной дугой спереди как у Vesta NG и «заменил» штатную оптику на светодиодную с новым наполнением.

Никита Чуйко / Quto.ru

Помимо этого, на рендерах XRay примерил модернизированную решетку радиатора с паттерном в виде крупных сот — аналогичная решетка была и у Vesta NG SW Cross, которую АвтоВАЗ показал журналистам в ходе презентации 22 февраля. Дизайнер изобразил хэтчбек в новом для модели золотистом цвете «Гарфилд» и изменил оформление кормы автомобиля в соответствии со своими представлениями о рестайлинге, так как на заднюю часть Весты она не похожа.

Изображений салона нет, как и в случае с Vesta NG — интерьер обещают рассекретить позже. Известно, что с обновлением Веста в топовых комплектациях получит вертикально ориентированный планшет мультимедийной системы и цифровую панель приборов.

Vesta NG должна поступить в продажу в ближайшие месяцы. Ранее в Сети появились фотографии автомобилей, погруженных на автовоз, из чего можно сделать вывод, что отгрузка машин дилерам уже началась.

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