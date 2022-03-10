Появились неофициальные рендеры обновленной Lada XRay

Дизайнер Никита Чуйко специально для Quto.ru нарисовал неофициальные рендеры модели Lada XRay, облик которой изменен по тем же лекалам, что и Vesta NG. Но ждать такой автомобиль в продаже не стоит, так как инсайдеры сообщают, что АвтоВАЗ не намерен проводить рестайлинг хэтчбека. То есть до конца жизненного цикла, который завершится в 2025-м либо 2026 году, модель будет сходить с конвейера в нынешнем виде.

Фото: Никита Чуйко / Quto.ru Никита Чуйко / Quto.ru

Впрочем, это не мешает пофантазировать на тему того, как бы могла выглядеть Lada XRay NG (аналогичную приставку, образованную от New Generation, ранее получила Vesta). Чуйко пририсовал хэтчбеку массивные бамперы с той самой хромированной дугой спереди как у Vesta NG и «заменил» штатную оптику на светодиодную с новым наполнением.

Никита Чуйко / Quto.ru

Помимо этого, на рендерах XRay примерил модернизированную решетку радиатора с паттерном в виде крупных сот — аналогичная решетка была и у Vesta NG SW Cross, которую АвтоВАЗ показал журналистам в ходе презентации 22 февраля. Дизайнер изобразил хэтчбек в новом для модели золотистом цвете «Гарфилд» и изменил оформление кормы автомобиля в соответствии со своими представлениями о рестайлинге, так как на заднюю часть Весты она не похожа.

Изображений салона нет, как и в случае с Vesta NG — интерьер обещают рассекретить позже. Известно, что с обновлением Веста в топовых комплектациях получит вертикально ориентированный планшет мультимедийной системы и цифровую панель приборов.