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1 час назад

Корейские и китайские машины займут половину рынка России, говорят эксперты

Motor.ruMotor.ru

Россию ждет мощный рост продаж автомобилей из Южной Кореи и Китая в том случае, если западные производители не вернутся на рынок. Такой прогноз дали специалисты «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка) РИА «Новости». По их мнению, уже к лету доля «корейцев» и «китайцев» на российском авторынке может перевалить за 50 процентов, так как автомобили других брендов будут все менее доступны россиянам из-за санкций.

Прогноз: "корейцы" и "китайцы" займут половину автомобильного рынка РФ
Фото: Motor.ruMotor.ru

По итогам февраля южнокорейские концерны заняли четверть российского автомобильного рынка, а китайские – девять процентов. Производители из обеих стран объявили, что продолжат поставлять машины и технику в Россию, несмотря на геополитическую ситуацию, однако корейским компаниям придется в частном порядке добиваться исключения из запрета на экспорт товаров, произведенных с использованием американских технологий.

Если компании, приостановившие поставки и даже производство в России, решат продлить меры, то их место постепенно займут производители из КНР и Южной Кореи, прогнозируют в «Банкавто». Однако если санкции ослабят, то доля корейских и китайских брендов к июню 2022 года составит порядка 40-45 процентов.

Уже сейчас корейские машины занимают две из трех строчек в топе продаж в России. Так, по итогам февраля АвтоВАЗ продал больше всего автомобилей (22 378), растеряв 19 процентов покупателей, а за ним следуют Kia и Hyundai, реализовавшие 15 001 и 13 761 машину соответственно. Причем динамика в их случае не столь отрицательная: спрос на Kia упал на девять процентов, а на Hyundai, напротив, вырос на один процент.

Бортжурнал,Hyundai,Kia,Росгосстрах Банк,Автоваз,
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