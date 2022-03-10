Прогноз: "корейцы" и "китайцы" займут половину автомобильного рынка РФ

Россию ждет мощный рост продаж автомобилей из Южной Кореи и Китая в том случае, если западные производители не вернутся на рынок. Такой прогноз дали специалисты «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка) РИА «Новости». По их мнению, уже к лету доля «корейцев» и «китайцев» на российском авторынке может перевалить за 50 процентов, так как автомобили других брендов будут все менее доступны россиянам из-за санкций.

По итогам февраля южнокорейские концерны заняли четверть российского автомобильного рынка, а китайские – девять процентов. Производители из обеих стран объявили, что продолжат поставлять машины и технику в Россию, несмотря на геополитическую ситуацию, однако корейским компаниям придется в частном порядке добиваться исключения из запрета на экспорт товаров, произведенных с использованием американских технологий.

Если компании, приостановившие поставки и даже производство в России, решат продлить меры, то их место постепенно займут производители из КНР и Южной Кореи, прогнозируют в «Банкавто». Однако если санкции ослабят, то доля корейских и китайских брендов к июню 2022 года составит порядка 40-45 процентов.