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1 час назад

Видео: для арабского шейха построили самый большой в мире Hummer

Motor.ruMotor.ru

В Сети опубликовали короткий видеоролик, в котором продемонстрировали огромную детализированную копию Hummer H1. Исполинскую машину построили специально для арабского шейха Хамада бин Хамдан Аль Нахайяна. Чтобы осознать, насколько масштабен «самый большой в мире Hummer», рядом с уникальным автомобилем проехал реальный армейский внедорожник. Судя по кадрам, разработчикам удалось идеально сохранить пропорции гигантского транспортного средства миллиардера.

Для арабского шейха построили самый большой в мире Hummer
Фото: Motor.ruMotor.ru

Характеристики огромного Hummer H1 неизвестны. При этом внешний вид эксклюзивного автомобиля в точности повторяет детали реального армейского внедорожника. Разработчики сумели тщательно и органично масштабировать все элементы кузова кастомной машины.

Чтобы продемонстрировать размеры уникального «Хаммера», рядом с монументальным автомобилем проехал серийный H1, габариты которого сопоставимы с покрышками новой машины шейха.

В декабре прошлого года в Канаде появился в продаже эксклюзивный Porsche 911 Turbo S, принадлежавший принадлежало премьер-министру Кувейта Насеру аль-Мухаммеду аль-Ахмеду ас-Сабаху. Автомобиль чиновника отличался крайне экстравагантным интерьером.

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