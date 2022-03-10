Для арабского шейха построили самый большой в мире Hummer

В Сети опубликовали короткий видеоролик, в котором продемонстрировали огромную детализированную копию Hummer H1. Исполинскую машину построили специально для арабского шейха Хамада бин Хамдан Аль Нахайяна. Чтобы осознать, насколько масштабен «самый большой в мире Hummer», рядом с уникальным автомобилем проехал реальный армейский внедорожник. Судя по кадрам, разработчикам удалось идеально сохранить пропорции гигантского транспортного средства миллиардера.

Характеристики огромного Hummer H1 неизвестны. При этом внешний вид эксклюзивного автомобиля в точности повторяет детали реального армейского внедорожника. Разработчики сумели тщательно и органично масштабировать все элементы кузова кастомной машины.

Чтобы продемонстрировать размеры уникального «Хаммера», рядом с монументальным автомобилем проехал серийный H1, габариты которого сопоставимы с покрышками новой машины шейха.