Обновленный Audi e-tron S Sportback испытывают шведскими морозами

Компания Audi поделилась видео с зимних тестов электрокаров на севере Швеции в условиях снега и мороза. В ролике показали в том числе обновленный e-tron S Sportback: от прочих «испытуемых» его можно отличить по камуфляжной пленке спереди и сзади. Судя по количеству и расположению камуфляжа, серьезных изменений в дизайне электрического кроссовера не предвидится — скорее всего, дело ограничится легким фейслифтингом.

Фото: Audi Audi

Audi e-tron представлен на рынке с осени 2018 года, так что как раз подходит время для планового обновления. На снимках можно заметить, что изменения затронули передний и задний бамперы, а также изменился дизайн заглушки на месте радиаторной решетки. Ожидаются новшества и в технической части: по неподтвержденной пока информации, обновленный электрокросс может получить новую батарею увеличенной емкости, что положительно скажется на запасе хода.

Audi

Audi

Немецкое издание Automobilwoche сообщает, что с обновлением Audi может переименовать модель: ее назовут Q8 e-tron, то есть она станет частью семейства Q8. В поддержку этого предположения говорит тот факт, что в модельной линейке марки уже есть Q4 e-tron, а Q6 e-tron на подходе.