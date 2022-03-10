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2 часа назад

Обновленный Audi e-tron S Sportback испытывают шведскими морозами

Motor.ruMotor.ru

Компания Audi поделилась видео с зимних тестов электрокаров на севере Швеции в условиях снега и мороза. В ролике показали в том числе обновленный e-tron S Sportback: от прочих «испытуемых» его можно отличить по камуфляжной пленке спереди и сзади. Судя по количеству и расположению камуфляжа, серьезных изменений в дизайне электрического кроссовера не предвидится — скорее всего, дело ограничится легким фейслифтингом.

Обновленный Audi e-tron S Sportback испытывают шведскими морозами
Фото: AudiAudi

Audi e-tron представлен на рынке с осени 2018 года, так что как раз подходит время для планового обновления. На снимках можно заметить, что изменения затронули передний и задний бамперы, а также изменился дизайн заглушки на месте радиаторной решетки. Ожидаются новшества и в технической части: по неподтвержденной пока информации, обновленный электрокросс может получить новую батарею увеличенной емкости, что положительно скажется на запасе хода.

Audi
Audi

Немецкое издание Automobilwoche сообщает, что с обновлением Audi может переименовать модель: ее назовут Q8 e-tron, то есть она станет частью семейства Q8. В поддержку этого предположения говорит тот факт, что в модельной линейке марки уже есть Q4 e-tron, а Q6 e-tron на подходе.

Сменит ли модель название, мы узнаем уже скоро — премьера обновленного электрического кроссовера намечена на вторую половину 2022 года.

Бортжурнал,Audi,
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