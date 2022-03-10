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1 час назад

Китайские автомобили, которые больше всего любят россиянки: топ-5

Motor.ruMotor.ru

Эксперты аналитического агентства «Автостат» решили изучить отношение российских женщин-водителей к китайским автомобилям. Для этого они изучили доли владелиц каждой из моделей, которые удалось установить в результате опросов, проведенных с 2018 по 2020 год. Результатом стал список из пяти самых любимых китайских машин россиянок, первенство в котором досталось вседорожнику Geely Coolray. Его рекомендованная стоимость на сегодняшний день варьируется от 1 486 990 до 1 786 990 рублей.

Какие китайские автомобили больше всего любят россиянки
Фото: Geely CoolrayGeely Coolray

Среди владельцев Coolray доля женщин составила 39,2 процента, что оказалось самым высоким показателем среди всех автомобилей китайских марок, доступных в России.

На втором месте расположился FAW Besturn X40, результат которого составил 34,9 процента. Это самый доступный кроссовер в рейтинге: сейчас он стоит от 1 352 000 до 1 504 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров Haval F7x с небольшим отрывом – доля водительниц купеобразного вседорожника составила 34,7 процента. F7x, как и F7, обновился в России месяц назад: цена посвежевшей модели лежит в диапазоне от 1 969 000 до 2 619 000 рублей.

Четвертое место в топ-5 досталось Chery Tiggo 4 с 33,6 процентами владельцев-женщин и ценником от 1 359 900 до 1 869 900, а на последнем месте оказался Changan CS35 Plus, рекомендованная розничная цена которого составляет от 1 519 900 до 1 649 900 рублей.

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