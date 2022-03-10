Могут ли в России лишить прав пожизненно за пьяное вождение?

В настоящее время в действующем законодательстве нет наказания в виде пожизненного лишения водительского удостоверения. Тем не менее существуют моменты, которые подразумевают такое наказание.
Водитель может получить пожизненное лишение прав в случае, если допустит много нарушения правил дорожного движения, влекущих за собой серьезные наказания. Также у водителя могут изъять водительское удостоверение навсегда по состоянию здоровья. Этот момент является важным и осуществляется только после прохождения медицинской комиссии.
Депутаты сейчас активно стараются ввести новые поправки в законодательство, предусматривающие пожизненное лишение водительского удостоверения за серьезные нарушения, которые могут приводить к возникновению аварийных ситуаций, а также проблем с передвижением других участников дорожного движения.
Такая мера наказания может быть предусмотрена за высокую степень алкогольного или наркотического опьянения, а также за регулярную езду в нетрезвом виде и доведения до возникновения аварийных ситуаций. Исследования показывают, что более полусотни тысяч человек ежегодно привлекаются к лишению прав и получению судимости за подобные нарушения. Водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии должны понимать, что от их действий могут пострадать и другие люди, в том числе не только автомобилисты, но и пешеходы.
Формального пожизненного лишения прав сегодня не существует, но в ближайшее время такое правило может появиться, учитывая высокий риск аварийности на российских дорогах, который депутаты пытаются постоянно снизить, используя для этих целей всевозможные способы. Что касается состояния здоровья, то тут водители должны сами понимать, что по определенным причинам они вынуждены быть только пассажирами.