Могут ли в России лишить прав пожизненно за пьяное вождение?

В настоящее время в действующем законодательстве нет наказания в виде пожизненного лишения водительского удостоверения. Тем не менее существуют моменты, которые подразумевают такое наказание.

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Водитель может получить пожизненное лишение прав в случае, если допустит много нарушения правил дорожного движения, влекущих за собой серьезные наказания. Также у водителя могут изъять водительское удостоверение навсегда по состоянию здоровья. Этот момент является важным и осуществляется только после прохождения медицинской комиссии.

Депутаты сейчас активно стараются ввести новые поправки в законодательство, предусматривающие пожизненное лишение водительского удостоверения за серьезные нарушения, которые могут приводить к возникновению аварийных ситуаций, а также проблем с передвижением других участников дорожного движения.

Такая мера наказания может быть предусмотрена за высокую степень алкогольного или наркотического опьянения, а также за регулярную езду в нетрезвом виде и доведения до возникновения аварийных ситуаций. Исследования показывают, что более полусотни тысяч человек ежегодно привлекаются к лишению прав и получению судимости за подобные нарушения. Водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии должны понимать, что от их действий могут пострадать и другие люди, в том числе не только автомобилисты, но и пешеходы.