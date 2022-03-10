Новый кроссовер Peugeot притворился старым универсалом

Компания Peugeot приступила к дорожным испытаниям агрегатов для нового купеобразного кроссовера — их «спрятали» под кузовом универсала 308 предыдущего поколения. Шпионские фотографии тестового «мула» опубликовало издание Motor1.com, которое приводит несколько доказательств того, что на снимках запечатлен именно прототип будущей модели: высокий клиренс, нештатные кузовные панели и выступающий из-под днища машины компоненты. На основании этого журналисты сделали вывод, что кузов старого универсала установили на шасси нового кросс-купе.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Совмещение старого кузова и новой начинки — распространенный метод, который использую все автопроизводители. Это позволяет приступить к испытаниям важных компонентов, таких как, например, подвеска или силовой агрегат, задолго до того, как дизайнеры приступят к разработке облика будущего автомобиля. Кроме того, такой «мул» менее приметен на дороге, чем закамуфлированный прототип, и иногда способен обмануть фотошпионов.

Motor1.com

Именно так и поступили в Peugeot: установили кузов старого универсала на новое шасси, которое в будущем ляжет в основу купеобразного кроссовера. Можно заметить, что кузовные детали не очень аккуратно подогнаны (особенно в области колесных арок и дверей), а из-под днища машины свисают детали. Кроме того, дорожный просвет у «мула» выше, чем у обычного универсала 308.

Можно предположить, что кузов 308-го был выбран не случайно, так как Peugeot намерена расширить это семейство за счет кросс-купе. По другой версии, на дорогах испытывают компоненты для 3008-го нового поколения, который последний раз обновлялся в 2020 году.