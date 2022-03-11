Renault Austral пришел на замену Kadjar

Компания Renault представила кроссовер Austral, пришедший на смену Kadjar. С его помощью марка намерена вернуть себе сильные позиции в сегменте C-SUV.

Фото: Renault Renault

Новый Renault Austral стал первой моделью бренда, которая использует преимущества платформы альянса нового поколения – CMF-CD. Она ляжет в основу линеек в компактном и премиальном сегментах для глобальных брендов концерна. Для Austral доступны два шасси: на торсионной балке для моноприводных версий и с многорычажной задней подвеской и системой 4Control Advanced для моделей с четырьмя ведущими колесами.

Кроссовер предлагается с двигателями E-Tech Hybrid последнего поколения с электрической системой 400 В и мощностью до 200 л.с. и с двумя бензиновыми моторами – Mild Hybrid Advanced (130 л.с.) и Mild Hybrid (130/160 л.с.). Каждая из трех электрифицированных силовых установок в оснащается системой рекуперативного торможения. Кроме того, кроссовер включает 32 системы помощи водителю (ADAS), которые можно объединить в три категории: движение, парковка и безопасность.