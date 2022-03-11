Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
1 час назад

Renault Austral пришел на замену Kadjar

Autorating.ruAutorating.ru

Компания Renault представила кроссовер Austral, пришедший на смену Kadjar. С его помощью марка намерена вернуть себе сильные позиции в сегменте C-SUV.

Renault Austral пришел на замену Kadjar
Фото: Renault Renault

Новый Renault Austral стал первой моделью бренда, которая использует преимущества платформы альянса нового поколения – CMF-CD. Она ляжет в основу линеек в компактном и премиальном сегментах для глобальных брендов концерна. Для Austral доступны два шасси: на торсионной балке для моноприводных версий и с многорычажной задней подвеской и системой 4Control Advanced для моделей с четырьмя ведущими колесами.

Кроссовер предлагается с двигателями E-Tech Hybrid последнего поколения с электрической системой 400 В и мощностью до 200 л.с. и с двумя бензиновыми моторами – Mild Hybrid Advanced (130 л.с.) и Mild Hybrid (130/160 л.с.). Каждая из трех электрифицированных силовых установок в оснащается системой рекуперативного торможения. Кроме того, кроссовер включает 32 системы помощи водителю (ADAS), которые можно объединить в три категории: движение, парковка и безопасность.

Renault Austral также стал первой моделью в линейке со спортивной версией Esprit Alpine. В ее основе лежит фирменный стиль флагманского бренда Renault Group. Основные отличия этой комплектации сводятся к измененному декору интерьера и экстерьера.

Бортжурнал,Кроссовер,Renault,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители