Глава Volkswagen: санкции против РФ будут для ЕС хуже пандемии

Пока Белый дом с упоением разрабатывает новые санкции в отношении России, цены на энергоносители в США и Европе неумолимо растут.

ЕС не поддержал инициативу Штатов отказаться от импорта российской нефти, понимая, чем это грозит экономике и насколько больно это ударит по качеству жизни. Глава Volkswagen Герберт Дисс высказался о том, что думает о сложившейся ситуации.

Дисс в беседе с Financial Times сказал, что антироссийские санкции США, Евросоюза и других стран могут иметь более разрушительные последствия, чем принесла пандемия. Топ-менеджер объясняет, что нарушение цепочек поставок, которые осуществлялись через Украину, неизбежно приведут к росту цен, нехватке энергоносителей и инфляции.

"Последствия всего этого для Германии и Европы огромны", - сказал Дисс.