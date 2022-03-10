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2 часа назад

Глава Volkswagen сказал, что санкции против РФ будут для ЕС хуже пандемии

Российская ГазетаРоссийская Газета

Пока Белый дом с упоением разрабатывает новые санкции в отношении России, цены на энергоносители в США и Европе неумолимо растут.

Глава Volkswagen: санкции против РФ будут для ЕС хуже пандемии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

ЕС не поддержал инициативу Штатов отказаться от импорта российской нефти, понимая, чем это грозит экономике и насколько больно это ударит по качеству жизни. Глава Volkswagen Герберт Дисс высказался о том, что думает о сложившейся ситуации.

Дисс в беседе с Financial Times сказал, что антироссийские санкции США, Евросоюза и других стран могут иметь более разрушительные последствия, чем принесла пандемия. Топ-менеджер объясняет, что нарушение цепочек поставок, которые осуществлялись через Украину, неизбежно приведут к росту цен, нехватке энергоносителей и инфляции.

"Последствия всего этого для Германии и Европы огромны", - сказал Дисс.

В результате нарушения логистики в простое находятся многие европейские заводы, проблема с поставками комплектующих также привела к временной приостановке выпуска автомобилей на территории России.

Бортжурнал,Volkswagen,Герберт Дисс,ЕС,
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