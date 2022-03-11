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11 марта

Фирма Wiesmann показала фотографии нового спорткара

Motor.ruMotor.ruиещё 3

Компания Wiesmann, чуть было не прекратившая существование несколько лет назад, анонсировала новый спорткар. Речь идёт не о Project Gecko — его разработка будет вестись параллельно, — а о родстере Project Thunderball. Никакой информации о будущей машине, кроме фотографий прототипа, нет — но можно смело предположить, что она будет сделана по канонам предшественников. То есть внешность в стиле ретро и «начинка» BMW.

Фирма Wiesmann показала фотографии нового спорткара
Фото: © Wiesmann© Wiesmann

Ручная сборка, мощные двигатели BMW и дизайн на любителя — всё это делало модели Wiesmann настоящей экзотикой. Однако дорогостоящее производство и низкий спрос в итоге привели компанию к банкротству. И уже весной 2014 года она фактически перестала существовать. На помощь пришёл Рохин Берри, управляющий директор компании по созданию программного обеспечения Contec Global. Он выкупил активы Wiesmann, в том числе права на торговую марку, и объявил о возобновлении выпуска спорткаров.

Wiesmann
Первым проектом фирмы под новым руководством должна была стать двухдверка Gecko. Купе собирались оснащать «битурбовосьмёрками» BMW, совмещёнными с восьмидиапазонным автоматом — но громкими заявлениями всё и ограничилось. Машину до сих пор не показали, а теперь и вовсе объявили о работе над следующим спорткаром — родстером Project Thunderball. Судя по фотографиям прототипа, выложенным в соцсетях, никаких принципиальных отличий от прежних «Висманнов» ждать не стоит: здесь та же ретровнешность и классические пропорции. Технические характеристики между тем пока держатся в секрете.

А вот основавшие Wiesmann братья Мартин и Фридхельм Висманны после продажи своего детища на несколько лет пропали из поля зрения. Но один из них, Фридхельм, всё-таки решил вернуться в строй и летом прошлого года представил родстер Boldmen CR4. Визуально спорткар напомнил классические Wiesmann (особенно это касается оптики), хотя размеры и пропорции говорят, что основой для машины выступил BMW Z4. К 2023-му Boldmen Automobile планирует выпускать по 120 автомобилей в год. И это при стартовой цене в 184 900 долларов, что соответствует 21,5 миллиона рублей.

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