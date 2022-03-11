Показан китайский люксовый седан нового поколения

Компания Hongqi опубликовала изображения седана H5 второго поколения. В отличие от нынешней четырехдверки, построенной на базе Mazda6, новинка использует собственную платформу FAW, а внешне напоминает уменьшенную копию гражданского флагмана марки — седана H9. Официальных данных о технике пока нет, однако местные СМИ прочат H5 двухлитровый турбомотор в паре с преселективным «роботом»: сейчас в арсенале модели две «турбочетверки» объемом 1,5 и 1,8 литра, причем последняя — с 48-вольтовым стартер-генератором. Официальная премьера новинки состоится в следующем месяце на Пекинском автосалоне.

Фото: © Hongqi © Hongqi

H5 — первая модель Hongqi («Красное знамя»), которую могли позволить себе частные клиенты, а не только члены компартии КНР. Седан выпускается с 2017 года. Он построен на шасси Mazda6 третьего поколения и предлагается с двумя двигателями на выбор: «турбочетверками» 1.5 (169 л.с. и 258 Нм) и 1.8 (197 л.с. и 320 Нм) в паре с шестидиапазонным автоматом. Стоимость четырехдверки на местном рынке варьируется от 145 800 до 190 800 юаней, или 2,7–3,55 миллиона рублей.

Hongqi

Hongqi

Hongqi

«Второй» H5, судя по изображениям, окажется уменьшенной копией флагманского седана H9. Фирменный стиль с массивным «щитом» решетки радиатора и красным «гребешком» на капоте придумал китайский дизайнер Дин Янфэн — но до ума довел бывший стилист Rolls-Royce Джайлс Тейлор, пришедший в FAW в 2018 году. Разумеется, пропорции у H5 будут совершенно другими, ведь в отличие от H9 он базируется на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя.